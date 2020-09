SUĐENJE LAZI BOMBAŠU U SPECIJALNOM SUDU: Posvađale se Šarićeve sudije i advokati HAOS U SUDNICI

Suđenje valjevskoj grupi, čiji se pripadnici između ostalog terete za ubistvo boksera Željka Đedovića (30) i iznude, nastavljeno je burno, višečasovnom svađom između advokata i sudije! U sud nije došao optuženi Marko Miličković, pa je sudija Specijalnog suda u Beogradu Svetlana Aleksić protiv njega razdvojila postupak, na šta je reagovala odbrana, navodeći da pretres ne sme da se nastavi čitanjem dokaza tužioca.

Sudija Svetlana Aleksić tražila je medicinsku dokumentaciju za Miličkovića, a advokati su rekli da je ona već dostavljena. Posle toga, sudsko veće je pozvalo Miličkovićevog advokata Miladina Živanovića na dogovor, a on je kasnije kolegama rekao da su mu saopštili da će odrediti pritvor Miličkoviću ukoliko ne dostavi dokumentaciju.

Sudija je na početku suđenja rekla da je odbacila zahtev za njeno izuzeće, kao i za izuzeće predsednika Višeg suda Aleksandra Stepanovića, koje su podneli advokati prvooptuženog Milana Lazarevića, zvanog Laza Bombaš.

- Tražili smo izuzeće jer nam nije dozvoljeno fotografisanje predmeta, a Stepanovića jer nam nije dozvolio da objavimo informacije od javnog značaja. Međutim, sudija je odbacila naš zahtev kao nedozvoljen. Čudno je kako je ona od Apelacionog suda dobila zahtev da odluči o svom izuzeću! - kaže advokat Nikola Jovanović.

Suđenje se nastavlja 24. septembra.

Lazi Bombašu se sudi 11 godina. U pritvoru Centralnog zatvora u Beogradu je proveo sedam godina, a dve godine još u kućnom pritvoru.

On tvrdi da iza ubistva Đedovića ne stoji on već Nebojša Joksović (48), svedok saradnik u procesu protiv Darka Šarića (48).

On je ranije zatražio izuzeće kompletnog sudskog veća, navodeći da su se oglušili o tvrdnje svedoka da iza ubistva Đedovića stoji Joksović.

- Svedoci Goran Nikolašević i Miloš Nikolić dali su izjave kod notara da imaju lična saznanja da iza ubistva Đedovića stoji Nebojša Joksović zvani Joca Bokser. Sudije nisu analizirale i preispitale njegovu ulogu u tako teškom krivičnom delu - rekao je Lazarević, koji je istakao da mu je proces montiran.

Lazarević traži izuzeće sudije Svetlane Aleksić navodeći da ona ne može da učestvuje u postupcima u kojima je svedok Nebojša Joksović pošto je u bliskim odnosima sa njegovom suprugom Tatjanom Tanjom Joksović.

-One su radile u istom sudu od 2000. do 2007. godine. To je prikriveno, ali ja imam svoje izvore - rekao je pre Lazarević.

Zanimljivo je da isto sudsko veće sudi Darku Šariću, koje ga je 31. jula osudilo na devet godina zbog optužbe za navodno "pranje" više od 20 miliona evra prljavog novca, za koje Tužilaštvo navodi da je stečen krijumčarenjem kokaina.

Advokati 17 optuženih su najavili žalbe na ovu presudu Apelacionom sudu u Beogradu, koje daje konačnu reč.

Isto veće je Darka Šarića ranije u drugom postupku osudilo za navodni šverc kokaina na 15 godina zatvora. Na tu presudu žalili su se i odbrana i tužilaštvo.

Očekuje se da konačnu odluku uskoro donese Apelacioni sud u Beogradu. On ovu presudu može da potvrdi ili preinači u pogledu visine kazne, ali i krivice.

Tročlanim sudsko veće čine sudija Siniša Petrović (doveden u Specijalni sud iz Novog Pazara), Svetlana Aleksić, koja je zamenik predsednika Višeg suda Aleksandra Stepanovića, kao i sudija Dragomir Gerasimović.

