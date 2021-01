TUŽILAŠTVO SE OGLASILO POVODOM TVRDNJI GLUMICE DANIJELE ŠTAJNFELD: Nije dala podatke na osnovu kojih bi utvrdili ko je izvršilac

BEOGRAD - Srpska glumica Danijela Štajnfeld na Tviteru je napisala da je tužiocu i policiji pre tri meseca dostavila audio snimak priznanja čoveka koji ju je silovao. Nakon ove njene izjave, reagovalo je Više javno tužilaštvo.

- Dala sam audio snimak priznanja mog silovatelja pre 3 meseca javnom tužiocu i policiji. Dala sam iskaz i od njih ništa više nisam čula. Sada je na policiji i tužilaštvu. Njih molim Vas pitajte, i zbog mene i zbog svih Vas! - napisala je glumica na Tviteru.

foto: Printscreen/Twitter

Na njene tvrdnje reagovalo je Više javno tužilaštvo, iz kog kažu da je taj predmet u predistražnoj fazi, jer se još prikupljaju dokazi.

- Danijela Štajfeld u svojoj izjavi nije dala podatke na osnovu kojih bi se mogao utvrditi identitet eventualnog izvršioca krivičnog dela - kažu u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

- Upiranje prsta na jednog čoveka pomerilo bi taj fokus sa moje želje da osvestim problem. Ne bih pravila film da je meni bilo bezbedno da javno govorim. Prva sam glumica u Srbiji koja je o ovome progovorila, međutim: da li sam ja prva kojoj se ovo desilo? - ispričala je Danijela pre nekoliko meseci za Gloriju.

U jednom dela njenog filma se čuje i audio zapis koji je ona snimila dok je posle silovanja razgovarala sa silovateljm, a sada je objasnila i zbog čega je to uradila.

- Htela sam da publika čuje razmišljanje o obrazloženje silovatelja. Ne samo nada mnom nego i nad drugim ljudma, to je obrazloženje zašto neko to može da radi i zašto uzumja sebi za pravo da to radi. Da je njegova izjava bila suvše lična, ne bih je stavila u film - istakla je ona.

(Kurir.rs/Telegraf)

