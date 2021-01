IGOR SRBIN PONOVO PRED ŠPANSKIM SUDOM: Suđenje će pratiti iz staklenog bunkera sa zavesama jer ga se svedoci plaše

Norbert Feher, širom sveta poznatiji kao Igor Srbin ili Igor Rus, konačno će se naći pred Pokrajinskim sudom u Teruelu u Španiji zbog ubistva farmera Hosea Luisa Iranza i službenike Civilne garde Viktora Romera i Vikotra Hesusa Kabaljero.

Za 21. februar zakazan je odabir novih članova veća suda koji će biti zaduženi za donošenje presude. Pokrajinski sud je rezervisao dane od 12. do 16. aprila za suđenje, pošto je ovo jedan od najvećih i najzapaženijih sudskih procesa u Španiji.

Specijalno za tu priliku, ranije je u sudnici izrađen specijalni bunker sa neprobojnim staklom kako bi se obezbedila sigurnost svim učesnicima u suđenju, budući da se Feher smatra izuzetno opasnim kriminalcem.

Zanimljivo je da se na bunkeru nalaze zavese koje se, po želji svedoka, navlače dok oni govore pred većem. Kako su objasnili, nisu želeli da se susretnu oči u oči sa Feherom jer ga se plaše.

Tužilaštvo nastoji da dokaže da je Feher zločine za koje se tereti počinio hladnokrvno i potpuno svestan, znajući savršeno šta čini.

- On nema nikakve akutne ili rezidualne psihotične simptome, ni intelektualni deficit, ni kognitivno oštećenje, niti bilo koju drugu vrstu psihijatrijske patologije koja za sobom povlači bilo kakvo oštećenje - objasnili su ranije veštaci koji su obavili razgovor sa Feherom.

Na njegovu svesnost i prisutnost, kao i jasnu nameru da počini zločin, žele da ukažu i članovi porodice ubijenog Iranca.

Sa druge strane, odbrana Igora Srbina snažno pokušava da predstavi optuženog kao osobu koja je, usled trauma iz rata, nije mogla razumno da rasuđuje i njegovo stanje tada prelazi u panično tako da mora zaštiti svoj život.

Ovo će biti drugo suđenje sa kojim se Feher suočava u Španiji, pošto ga je u februaru 2020. godine isti sud već osudio na 21 godinu zatvora zbog dva krivična dela ubistvo u pokušaju. Prethodno je u leto 2019. godine u Italiji osuđen na dožoivotni zatvor zbog ubistva Davida Fabrija i Valerija Verija, 1. i 8. aprila 2017. godine.

Udovica Davida Fabrija, prve žrtve Igora Vaclavića, rodom iz Subotice, tužila je državu Italiju zbog ovog serijskog ubice, koji na duši nosi pet života.

Supruga ubijenog Fabrija navela je u tužbi protiv Italije "da je Vaclavić u momentu ubistva njenog muža bio poznat policiji i robijao više puta, a zbog toga nije bio proteran iz Italije".

- On je od 2007. godine, kada je izašao iz zatvora, do 2015. počinio više krađa, pljački i pokušaj ubistva. Nakon jednog izlaska iz zatvora bio je u centru za identifikaciju i proterivanje, ali je tada smislio lažno ime i predstavio se kao državljanin Rusije, iako ta zemlja nikada nije potvrdila da je on njihov državljanin.

Tako je, umesto da bude proteran, ostao u Italiji do 1. aprila 2017, kada je u baru ubio Davida Fabrija. Da je na vreme bio proteran iz Italije, zločin bi bio sprečen - navodi se u udovičinoj tužbi i dodaje se "da je u ovom slučaju postojala nepažnja države".

