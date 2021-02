OPASNO! Hapšenjem Velje Nevolje uklonjen najsuroviji deo mafije, ali NJENA GLAVA NIJE ODSEČENA!

Hapšenjem Veljka Belivuka, poznatijeg kao Velja Nevolja, zbog sumnje da je organizovao kriminalnu grupu koja je ubijala, reketirala i švercovala drogu očišćen je najsuroviji deo mafije, ali njena glava još uvek nije odsečena, ocenjuju sagovornici Kurira! Presretnuti razgovori na kojima se čuje kako se dogovaraju o likvidacijama, kao i snimci vežbanja pucanja iz snajpera, koje je javnost imala prilike da vidi, pokazuju koliko su članovi Belivukovog klana opasni i brutalni, ali i ukazuju na to da niko nije bezbedan.

Umislili da su kraljevi podzemlja

Ipak, uprkos svemu tome, određeni krug ljudi iz dela medija i politike danima relativizuju akciju tokom koje su uhapšeni Belivuk i njegovi saradnici, što je, dodaju naši sagovornici, više nego opasno. Posebno je, ističu, simptomatično koliko ovi kriminalci nisu prezali ni od čega, što se vidi iz pomenutog materijala koji se pojavio u javnost. Bili su toliko brutalni da su umislili da su kraljevi podzemlja i da im niko ništa neće moći, jer su bili uvereni da imaju jaka leđa.

Direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić kaže za Kurir da je na vrhu piramide ozbiljan kartel za koji članovi ove kriminalne grupe rade i da je pred nadležnim organima ogroman posao, a da se očekuje i ozbiljno čišćenje u MUP. Ističe da su u borbi s kriminalom ključni tužioci.

- Prema svim saopštenjima ovde se govori o kriminalnoj grupi, ne govori se ni o kartelu, ni o mafijaškoj organizaciji. Postoji svest da se radi o jednom nivou u tom biznisu, a to je nivo dilera, organizatora, kontrolora... Pošto je to složen biznis, droga, otmice, likvidacije, ucene, to sve podrazumeva pranje novca. Kad krene praćenje njihovog novca, može se otkriti mnogo toga. Oni rade s drogom, kokainom, pre svega iz Perua. Da bi neko bio nabavljač, njemu trebaju milijarde kapitala, oni to nemaju, na vrhu piramide za koju oni rade je ozbiljan kartel. Da li je peruanski, meksički... Sad traje obračun, oni su u padu, a Koza nostra (sicilijanska mafija) ponovo jača, polako preuzima i Albaniju - kaže Janjić.

Advokat Ivan Simić smatra da je nužno odstraniti sve delove kriminalnog klana kako on ne bi uspeo da se regeneriše.

Ukloniti i koren

- Da se jedan klan ne bi reprodukovao, nužno je da se koren izvadi iz zemlje. A kako se koren iz zemlje vadi, tako što će se amputirati sve maligno tkivo koje se nataložilo, kako u službama bezbednosti tako i u određenoj političkoj eliti, isto tako i u samoj pravosudnoj eliti - rekao je Simić za televiziju Pink.

Bogdan Pušić (UKP) Predsedniku Vučiću pretio atentat Više od 850 specijalaca bilo je raspoređeno na otvaranju spomenika Stefanu Nemanji kako bi se obezbedio predsednik, jer su obaveštajni podaci ukazivali da će se pokušati atentat, izjavio je šef Uprave kriminalističke policije Bogdan Pušić. Pušić je u emisiji „Hit tvit“ na Pinku potvrdio da su bile pojačane mere bezbednosti kada je predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvarao spomenik Stefanu Nemanji.

Darko Obradović Imali zaštitu Darko Obradović iz Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost kaže za Kurir da se državni aparat detaljno posvetio prikupljanju dokaza i razbijanju ove organizovane kriminalne grupe: - Bilo kakva relativizacija ovog slučaja i skretanje pažnje sa dela koja im se stavljaju na teret ne doprinosi vladavini prava, zaštiti demokratskih institucija i promociji nezavisnosti rada treće grane vlasti - pravosuđa.

