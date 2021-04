OPTUŽEN: Miku Aleksića terete za SILOVANJE ČETIRI DEVOJKE, preti mu 15 godina zatvora!

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Miroslava Mike Aleksića (68) zbog sumnje da je seksualno zlostavljao sedam devojaka koje su bile učenice u školi glume čiji je vlasnik.

Na teret su mu stavljene nedozvoljene polne radnje, ali i četiri silovanja devojaka, a preti mu kazna od 15 godina zatvora. Tužilaštvo je saopštilo i da je sudu predložilo da Aleksiću produži pritvor, u kom je od 16. januara.

Nedozvoljene polne radnje

- Više javno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Miroslava Aleksića, kome je stavljeno na teret izvršenje dva produžena krivična dela silovanja, dva krivična dela silovanja, jedno produženo krivično delo nedozvoljenih polnih radnji i četiri krivična dela nedozvoljenih polnih radnji, na štetu sedam oštećenih - saopštilo je tužilaštvo i navelo da je radi zaštite privatnosti učesnika u postupku predloženo isključenje javnosti tokom trajanja glavnog pretresa.

Podsetimo, sumnja se da je vlasnik škole glume "Stvar srca" zlostavljao učenice od 2008. do prošle godine. Njega je prva policiji prijavila glumica Milena Radulović, zatim njena koleginica Iva Ilinčić, a potom su se javile i druge devojke.

Učitelj na saslušanju malo toga rekao

Ne znam zbog čega me one optužuju, nisam to uradio!

Prema rečima našeg izvora, Aleksić, koji je tri puta izvođen pred tužioca, bio je kratak u onome što je želeo da kaže. - Nisam kriv. Ne znam zbog čega me one optužuju, nisam to uradio. Ne želim da odgovaram na dalja pitanja - rekao je Aleksić, kako Kurir saznaje, tokom saslušanja. Kako naš izvor iz istrage otkriva, on se formalno nije branio ćutanjem, ali zapravo nije ni izneo odbranu. - Rekao je svega nekoliko rečenica, ali nije želeo detaljno da govori niti o odnosu sa učenicama, niti o onome što se događalo tokom časova, ali ni o optužbama koje su one iznele - otkriva naš sagovornik.