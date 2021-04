DOKAZI PROTIV VELJINE EKIPE SVE JAČI, ALI PORODICE ČEKAJU DA IM SE SINOVI VRATE KUĆI: Dok ne vidimo tela nadamo se da nisu ubijeni

Porodice nestalih muškaraca za koje se sumnja da ih je svirepo ubio klan Veljka Belivuka zvanog Velja Nevolja i Marka Miljkovića poznatijeg pod nadimkom "Mesar", iako suočeni sa brojnim dokazima, ne veruju da su njihovi voljeni mrtvi. Kako su nezvanično prokomentarisali, dok ne vide tela svoje dece, braće i muževa, ne veruju ni u šta i čekaju ih da se vrate kući...

Na spisku nestalih muškaraca samo u prošloj godini u Beogradu, a za koje se sumnja da su se zamerili kriminalnom klanu Velje Nevolje, nalazi se barem 12 imena. Porodice mnogih od njih još veruju da će se njihovi najdraži u nekom trenutku vratiti kući - živi i zdravi.

- Dala sam DNK na analizu da se uporedi sa pronađenima, niko me nije ništa obavestio, tako da verujem da nije bilo poklapanja - rekli su za iz porodice jednog od muškaraca za kog se sumnja da je žrtva Belivukovog klana.

foto: Zorana Jevtić, Dado Đilas, Ana Paunković

Porodice nestalih muškaraca i mladića nisu raspoložene da pričaju javno dok istraga traje, strepe i čekaju informacije. Oni sa kojima smo razgovarali, potvrdu o smrti svojih najbližih još nemaju.

Međutim, kako saznajemo, istraga je pokazala da je policija do sada u kući strave u Ritopeku, ali i na stadionu u Humskoj, pronašla DNK tragove nekih sa spiska nestalih. Istražitelji su došli i do fotografija mučenja i tela nekoliko ubijenih, međutim nijedno telo još nije pronađeno.

Nažalost, ostaje sumnja da će ostaci Belivukovih žrtava ikada biti nađeni s obzirom da, prema dosadašnjoj istrazi, sve ukazuje na to da je ovaj svirepi klan, tela žrtava, nakon brutalnog mučenja i ubistva, mleo u industrijskoj mašini za mlevenje mesa. Da li će porodice na taj način ikada dobiti odgovor, saznaćemo tek kada počne suđenje brutalnoj kriminalnoj grupi.

Zvanično, Belivuk, Miljković i uhapšeni pripadnici njihovog klana za sada su osumnjičeni za ubistva tri muškarca - Gorana Veličkovića Goksija, Zdravka Radojevića i Milana Ljepoje. Čelnici države pre mesec dana javnosti su prikazali fotografije tela dva mladića za koje se veruje da su Veličković i Radojević, a koje su pronađene u telefonima pripadnika klana i osobama sa kojima su komunicirali preko šifrovane aplikacije Skaj. Da je pripadnik grupe "Pink Panteri" iz Niša, Milan Ljepoja, mrtav, zaključuje se na osnovu snimaka sa sigurnosnih kamera iz Ritopeka na kojima se vidi kako Ljepoja ulazi u dvorište kuće u Ritopeku, međutim ne postoji snimak da je iz nje ikada izašao. S druge strane, postoje snimci na kojima se vidi kako, nekoliko dana nakon toga, pripadnici klana iz kuće iznose nekoliko crnih kesa.

U kući strave u Ritopeku do sada su pronađeni brojni materijalni tragovi, ali i neviđeni arsenal oružja koji je pripadao ovom klanu, kao i industrijska mašina za mlevenje mesa, čekići i drugi alat kojim su, kako se sumnja, a veštačenje tek treba da potvrdi, ubijali žrtve i komadali njihova tela.

Nestanci koji su povezani sa klanom Velje Nevolje

Većina do sada poznatih otmica muškaraca odvijala se u periodu od avgusta do novembra prošle godine u Beogradu, a po svemu sudeći oktobar je bio udarni mesec za zlodela Belivukove svirepe ekipe.

Lazar Vukićević (32) poslednji put je viđen sredinom oktobra 2020. godine na Banovom Brdu. Vukićević, inače navijač Crvene Zvezde, po onome što je do sada poznato, krenuo je na dogovoreni susret svojim blindiranim automobilom. Nestao je nekoliko sati kasnije kao da je "u zemlju propao", a nema traga ni od njegovog automobila.

foto: Zorana Jevtić, Privatna Arhiva

Samo godinu dana ranije Vukićević je već bio meta - pod njegov "porše", koji je bio parkiran ispred porodične kuće na Vračaru, tada je bila postavljena bomba. Nestali Vukićević je u javnosti bio poznat i po sukobu sa navijačem Partizana Nikolom Vavićem. Sumnja se da je Vukićević bio meta Belivukovog klana i zbog veze sa Aleksandrom Šarcem, koji je ubijen nekoliko nedelja nakon njegovog nestanka. Njih dvojica bili su u dobrim odnosima, ali su, kako se sada ispostavlja, imali istog neprijatelja.

Goran Veličković Goksi, navijač Partizana, nestao je početkom avgusta prošle godine. On je inače ranije na tribinama u Humskoj često viđan sa Milošem Kimijem Radosavljevićem. Dakle suprostavljena grupa Belivukovoj.

Veličković je poslednji put viđen u Višegradskoj ulici 3. avgusta. On je u ovoj centralnoj beogradskoj ulici, kako je sada otkriveno, ušao u automobil "smart" sa članom grupe Velje Nevolje. Ovo vozilo zaplenjeno je prošle nedelje tokom akcije hapšenja pripadnika ove grupe. Kako saznajemo, Veličković je namamljen do jedne privatne klinike u Višegradskoj, a pretpostavlja se da je odvezen u kuću u Ritopeku, koju je pored ostalih grupa Belivuka i Miljkovića koristila za mučenja i, kako se sumnja, ubistva. Veličkovića je u "smartu" do kuće strave ovezao uhapšeni pripadnik klana Vuk Vučinić.

foto: Privatna Arhiva

Da Belivuk i Miljković nisu prezali da ‘krenu’ i na prijatelje svedoči slučaj Zdravka Radojevića (41). Prema saznanjima "Blica" i on je nestao u novembru prošle godine. Naime, Radojević je otet u Kotežu na prevaru - na sastanak ga je namamio prijatelj Nemanja L, inače član Belivukove grupe. A da situacija bude još bizarnija Radojević i Miljković su bili među najboljim prijateljima. Povod ovog sukoba bio je to što Belivuku i Miljkoviću nije smetalo dok je Radojević imao "sitno na prodaju", međutim pretpostavlja se da je i on počeo da diluje veće količine i tada dobio prvu opomenu. Kako navodi izvor “Blica” Belivuk i Milojević su mu isprva rekli da im se "ne meša u posao" i "ne zalazi na njihovu teritoriju". Radojević je međutim nastavio sa “poslom” i nije se obazirao na upozorenja i pretnje. Njegovo telo do danas nije pronađeno.

Milan Ljepoja namamljen je na isti način - pozvan je na sastanak. Rečeno mu je da ostavi mobilni telefon kod kuće i taksijem krene na dogovoreno mesto - na parking "Laste" na Novom Beogradu. Ženi je rekao da ide da "kupi automobil", a na dogovorenom mestu prešao je u "pasat" u kom ga je čekao Dejan T. i odvezao ga u Ritopek.

Iz kuće strave nije izašao, a prema navodima iz istrage, članovi grupe koristili su hemijska sredstva kako bi sakrili tragove ubistva.

foto: MUP

Javnosti potpuno nepoznati mladići kojima se gubi svaki trag su Strahinja Marković (23), Vukašin Gošović (22) Filip Marjanović (24) Dario Đorđević i Mihajlović Goran (24). Sumnja se da iza njihovih nestanaka stoji Belivukova grupa, ali za sada nije poznato zbog čega su oni postali mete opakog klana.

Jovo Kecman (52) fitnes trener nestao je 24. septembra u Malom Mokrom Lugu. Prijatelji su rekli da sumnjaju da je njegov nestanak povezan sa nestankom Vukićevića i Goksija, da se nisu znali ali da smatraju da "tu ima neka veza". Kecman je ostavio telefon kući, a sa sobom je poneo 16.000 evra i nestao bez traga. Njeov otac rekao je za "Blic" da ne može da veruje da njegov sin ima ikakve veze sa Belivukovom grupom, ali da je primetio da se 10 dana pre nestanka ponašao čudno i da je govorio da "ima problem koji mora da reši".

Kecman je poslednji put viđen u Glavnoj ulici u Malom Mokrom Lugu u Beogradu. Do ove tačke ga je dovezao prijatelj kome je rekao da da "treba da se vidi sa nekim". Posle toga, nestao je bez traga.

foto: Marina Lopičić

Sin ubijenog kriminalca iz 90-tih Branislava Lainovića Dugog, Ljubomir (25), takođe je nestao prošle godine. Pojedini mediji pisali su da se sumnja da upravo on stoji iza likvidacija glavnih ljudi škaljarskog klana Alana Kožara i Damira Hadžića u Atini prošle godine. Prema neproverenim navodima, posle toga je mučen, raskomadan.

Jedna od žrtvi koja se povezuje sa Belivukom je i Aleksandar Gligorijević (42). Nema podataka kada je nestao, a jedino o njemu poznato je da je kao svedok u slučaju vezanom za veterničku grupu, za sebe rekao da je bio "rob Saleta Mutavog". Aleksandar Stanković bio je vođa grupe koju je grubo, po njegovom ubistvu, preuzeo upravo Belivuk.

Jedna od žrtvi koja se dovodi u vezu sa Belivukovom grupom je i Aleksandar Halabrin iz okoline Pančeva, mesta jedne od baza Velje Nevolje. Njegovo telo je međutim, pronađeno prošle godine zakopano u plitkom grobu. Pre ubistva je mučen.

Prema navodima on je bio prijatelj sa Nenadom Alibegom, nekadašnjim vođom grupe "Zabranjeni" koji je ranjen prošle godine u sačekuši u Beogradu i upravo u tome, sumnja se, krije se sukob sa Belivukom.

(Kurir.rs/Blic)