NARKO TANDEM UHAPŠEN U SALCBURGU: Ulični diler Austrijanac radio za gazdu Srbina

Austrijska policija uhapsila je dvojicu muškaraca osumnjičenih za trgovinu narkoticima. Iza brave su se našli "gazda", Srbin (26) čiji identitet policija nije navela i ulični diler koji je završavao poslove za njega, Austrijanac (34). Dilerski par uhapsila je policija iz Salcburga, a baza Srbina odakle je rasturao drogu još od 2015. godine je bila mala opština Pingau, odakle je prodavao uglavnom heroin, ali i kokain i marihuanu, prenose austrijski mediji.

Srbin diler je imao i svog "posilnog", koji je obavljao fizičke poslove za njega, odlazio po drogu i prodavao je na ulici. Austrijska policija tvrdi da je prodao najmanje 1,3 kilograma heroina.

Upravo je Austrijanac, kurir i prvi uhapšen. Naime, njega je policija presrela kada se iz Salcburga vraćao u Pingao a prilikom pretresa njegovog ranca, pronađeno je oko 150 grama heroina.

Inspektori su potom upali i u kuću osumnjičenog Srbina i uhapsili ga. Prilikom ptretresa pronađena je još izvesna količina narkotika, ali nije navedeno koja vrsta i koja količina. Takođe je pronađen i vazdušni pištolj, izvesna količina novca za koji se sumnja da potiče od trgovine narkoticima, a zaplenjeni su i kompjuteri i mobilni telefoni.

Kurir.rs

Jedan Srbin (26) je navodno od 2015. do polovine aprila ove godine oko 1,2 kilogram heroina

Ein 26-jähriger Serbe soll von 2015 bis Mitte April 2021 rund 1,2 Kilogramm Heroin angekauft und gewinnbringend verdealt haben, während ein 34-jähriger Österreicher offenbar Drogen von Wien in den Pongau transportiert hat. Bisher wurden 20 Abnehmer ausgeforscht. Die zwei Beschuldigten befinden sich derzeit in der Justizanstalt Salzburg in Untersuchungshaft.

Am Salzburger Hauptbahnhof festgenommen

Kriminalbeamte aus dem Pongau ermittelten in dieser Causa seit Anfang Jänner 2021. Sie waren durch einen Hinweis auf die Spur der Verdächtigen gekommen. Die zwei Männer sollen auch mit Kokain und Cannabiskraut gehandelt haben. Sie wurden Mitte April nach der Rückkehr von einer Beschaffungsfahrt von Wien nach Salzburg im Bereich des Salzburger Hauptbahnhofes festgenommen, wie die Landespolizeidirektion Salzburg am Dienstag informierte.

Im Rucksack eines der beiden Verdächtigen befanden sich 150 Gramm Heroin. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung in ihren Wohnungen stellten die Beamten weitere Drogen und auch eine Gasdruckpistole sowie Bargeld und IT-Geräte sicher.