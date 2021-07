OTAC BELIVUKOVE ŽRTVE: Video sam sliku sina sa crnom trakom preko usta, na njoj je živ!

Mirko Gligorijević, otac nestalog Aleksandra, posle saslušanja u tužilaštvu kaže da zna da mu je sin bio dobar sa Veljom Nevoljom i da i dalje veruje da je on negde sklonjen

Otac Aleksandra Gligorijevića, koji se vodi kao nestao, juče je u Tužilaštvu za organizovani kriminal na fotografijama koje su mu pokazane, prepoznao svog sina! Kako za Kurir kaže nesrećni otac, Mirko Gligorijević, na fotografijama njegov sin ima crnu traku preko usta, i on i dalje veruje da mu je sin živ.

Podsetimo, zbog ubistva Gligorijevića, tužilaštvo je pre nekoliko dana proširilo istragu protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i još nekoliko pripadnika njihove kriminalne grupe. Osim za njegovo, podsetimo, pripadnici ove kriminalne grupe sumnjiče se i za ubistva Lazara Vukićevića, Milana Ljepoje, Zdravka Radojevića i Gorana Veličkovića.

foto: Ana Paunković

Dva sata saslušavan

- U tužilaštvu su mi pokazali sliku glave mog sina, sa crnom trakom preko usta. Na slici je moj Aleksandar živ. Niko mi nije rekao da je mrtav, njegov DNK nije pronađen, a ja sam moj uzorak dao još pre šest ili sedam meseci. I dalje se nadam da je živ i da je samo sklonjen negde, verujem da će se vratiti - kaže očajni otac za Kurir, posle nešto više od dva sata saslušanja u tužilaštvu. Mirko je potvrdio i da zna da je njegov sin poznavao Belivuka.

foto: Ana Paunković, Mondo/Stefan Stojanović, Nebojša Mandić

- Sa Veljkom Belivukom je bio u dobrim odnosima, čak se radovao kada je on oslobođen za ubistvo na šinama. Ne znam šta je pošlo po zlu, on nama o navijanju i navijačima nije pričao. Nisam moga da mu zabranim, voleo je to - kaže Mirko.

Zajedno na tribini Bio blizak s Belivukom Prema navodima tužilaštva, Gligorijevića koji je bio predsednik FK Tekstilac iz Odžaka pripadnici kriminalne grupe namamili su da dođe do Beton hale, a potom ga odvezli u kuću u Ritopeku gde su ga, kako se sumnja, ubili 16. juna. Da je bio blizak s Belivukom i pripadnicima njegove kriminalne grupe, svedoče fotografije koje je redovno objavljivao na društvenim mrežama. Na njima je često isticao da je član Belivukove navijačke grupe Principi, a među fotografijama su i one sa samim Veljom Nevoljom.

Sina je živog poslednji put video 3. maja prošle godine, i kako kaže, nije mu delovao zabrinuto.

- Njegova majka ne jede već tri dana. Aleksandar ima ćerku, stalno pita za oca, a mi ne znamo šta da joj kažemo. Ona čita novine, vidi svašta - kaže na kraju otac.

U tužilaštvo su juče došle i porodice ostalih ubijenih, za čije se likvidacije sumnjiči Belivukova grupa. Podsetimo, sumnja se da je većina žrtava namamljena, brutalno ubijena, a potom samlevena u kući strave u Ritopeku.

foto: Ana Paunković, Stefan Stojanović MONDO, Zorana Jevtić, starsport

- Dobila sam status oštećene - bilo je sve što je uplakana, po izlasku iz zgrade tužilaštva rekla Milena Ljepoja, sestra Pink pantera Milana Ljepoje, čiji je nestanak prijavljen u decembru 2020. Ona je u suzama napustila zgradu, i nije želela da se fotografiše.

Fotografije iz telefona

Prema nezvaničnim informacijama, fotografije pronađene u telefonima okrivljenih, a na kojima su, kako se sumnja poslednji snimci žrtava, na kojima su mučeni i sakaćeni, juče su pregledali i članovi porodica Gorana Veličkovića Goksija i Lazara Vukićevića.

- Bilo je vrlo potresno, ispred ulaza u zgradu Specijalnog tužilaštva dežurala je Hitna pomoć, a sve porodice su pre ulaska na saslušanje, pregledali lekari. Postojala je bojazan da bi nekome od njih, ko vidi slike, moglo da pozli, jer ono što je na njima nije ni malo prijatno za gledanje, naročito ne najbližima - objašnjava sagovornik Kurira.

Kurir.rs/Ekipa Kurira/ Ana Paunković, Stefan Stojanović, Nebojša Mandić, Zorana Jevtić