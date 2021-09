KRALJEVČANIN USMRTIO PETORICU RADNIKA I SADA NE DOLAZI NA SUĐENJA: Izdat nalog za privođenje Blagojevića pod policijskom pratnjom

Sudija Osnovnog suda naložila je privođenje pod policijskom pratnjom za Kraljevčanina Gorana Blagojevića koji je usmrtio petoricu radnika "Telefon kabla iz Kragujevca, a već drugi put se nije pojavio na suđenju.

On je 29. septembra oko 10,35 vozeći kamion Skania naleteo na kombi pun radnika koji su bili u zaustavnoj traci jer im se vozilo pokvarilo. Trojicu je usmrtio odmah, dok su dvojica podlegla povredama u Univerzitetskom kliničkom centru.

- Da je bio sprečen ili da mu se nešto dogodilo javio bi mi. zaista ne znam što nije došao na suđenje - rekao je njegov branilac Danilo Nikolić nakon čega je ročište odloženo. Nikolić je rekao da je kombi u zaustavnoj traci bio oko tri sata nakon kvara, da niko nije imao žute prsluke, "ali da to ne amnestira njegovog branjenika kome je najveća kazna što je usmrtio ljude".

Sudinica Osnovnog suda naložila je privođenje, ali i rekla da postoji mogućnost za primenu oštrijih mera kako bi se obezbedilo njegovo prisustvo. Tužilaštvo je za Blagojevića zatražilo osam godina zatvora, što je najviša kazna.

Blagojević je profesionalni vozač, otac dvoje dece koji 11 godina pre toga nije imao ni saobraćajnu nezgodu. On ranije prilikom pojavljivanja na sudu izrazi svoje žaljenje.

"Ne daj bože sve to nikome. Ne znam kako se dogodilo da pređem u zaustavnu traku. Bio sam odmoran, kamion je bio ispravan, ali do udara u kombi, ja njih nisam video. Od tog dana do danas, i danju i noću se pitam, kako se to dogodilo? Telefon jesam koristio pre toga preko slušalica, ali tada u vreme udara nisam razgovarao, nisam ništa učinio da bi mi odvratilo pažnju. Pre udesa, jedan automobil me je preticao i ja sam otišao malo u desno i mislim da je to doprinelo događaju. Crveni trougao sigurno nije bio ispred kombija jer bih ga udario", rekao je tada Blagojević potvrdivši da je vozio uz pomoć tempomata koji je bio montiran da kamion ide 52 kilometara na sat .

Na licu mesta poginuli su zet i šurak Ljubiša (40) i Srđan (34), kao i Žikica Veličković iz Rače Kragujevačke kome je to bio prvi radni dan na poslu. Kasnije su u niškoj bolnici povredama podlegli Boris Stanojević i Dejan Ristić.

Sledeće ročište je zakazano za 13. oktobar ove godine.

