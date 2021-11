STEFANOV DEDA POSLE SUĐENJA GALIĆU: Sve što želim je da bude osuđen na doživotnu, ne samo zbog mog unuka, već i zbog druge dece!

Boban B., deka preminulog Stefana kaže da saučešće Lazara Galića neće prihvatiti.

Podsetimo, na današnjem suđenju, Lazar Galić, optužen da je izazvao nesreću u kojoj je poginuo Stefan B. na Karaburmi, izjavio je saučešće porodici.

Lazar Galić foto: Nikola Andjic, Privatna Arhiva

- Da je on posle nesreće stao i pokušao da pomogne, prihvatio bih saučešće. Pobegao je, krio auto, pa otišao kući i bolje da je sada ćutao, izjaviti saučešće posle svega je van svake pameti. Njegovo saučešće ne treba ni mojoj, a ni porodici mog sina - kaže deka dečaka sa Karaburme.

Odbrana Galića na suđenju, prema rečima Bobana B., nema logike.

- Moj sin Mihajlo je sa decom bio na sredini pešačkog prelaza kada ih je velikom brzinom udario. Prodavnica koju Galić pominje postoji, ali je osvetljena kao jelka, te bi i u sred noći neko mogao da vidi ljude na pešačkom prelazu. Sve što želim je da Lazar bude osuđen, to je pravedno, i to na doživotnu robiju, ne zbog Stefana, nego i zbog sve druge dece. Mog unuka neće ništa vratiti, ali to je jedino pravedno.

Kako kaže, on Galića poznaje, jer su komšije.

-Viđao sam ga gotovo svakodnevno u kafani, nije izbijao iz iste. Na suđenja ne idem, jer mi je zbog godina stresno, a plašim se i da ne uradim nešto pogrešno - iskren je deka.

Boban B. ponavlja da svakodnevno obilazi grob unuka. - Svakog dana idem na groblje, sednem, popričam sa Stefanom. Imam i drugog unuka, posvećen sam njemu.

(Kurir.rs/J.Ivić)