NEMANJINA (18) DEVOJKA OPISALA KAKO JE UBIJEN U TUČI: Podigla sam mu duksericu i videla ranu na stomaku! UMRO U JAKIM BOLOVIMA!

"Nemanja je pao, prišla sam mu, podigla duksericu i videla ubodnu ranu na stomaku. Skinula sam jedan duks i stavila na ranu, pa drugi koji sam stavila njemu pod glavu jer smo bili u blatu. Prišao je jedan dečko i doneo ćebe i vodu. Krenula sam da plačem, on je prebledeo, poplavela su mu usta... Uzela sam nož koji je bio u travi i bacila ga na put".

Ovim rečima pred Višim sudom u Nišu maloletna N. S. (15) opisala je dramatične trenutke posle tuče u kojoj je 26. decembra 2020. godine ubijen njen momak Nemanja Antanasović (18) iz Zaplanjske Toponice, a ona zadobila lakše povrede.

Za ubistvo i ranjavanje optužen je Milan Tanić (19) iz istog mesta koji je i u obračunu zadobio povrede opasne po život, ali je uspeo da se oporavi, dok je Nemanja preminuo iste noći od zadobijenih povreda.

Veštak Zavoda za sudsku medicinu dr Goran Ilić izjavio je danas da je Antanasović zadobio četiri ubodne rane grudnog koša koje su povredile srce, pluća, jetru i donju šuplju venu, kao i dve ubodne rane ramena, te da je trpeo izuzetno jake bolove.

- Sve rane povredile su tkiva koja su dobro inervisana i njihovo oštećenje izaziva trpljenje jakih fizičkih bolova koji se zbog velikog gubitka krvi postepeno smanjuju u daljem toku vremena usled gubitka svesti i nastupanja smrti - rekao je dr Ilić dok je Nemanjina majka Anica sve vreme plakala.

Dr Ilić je istakao da je Antanasović zadobio teške povrede sa izuzteno visokim stepenom opasnosti po život tako da je postojala samo minimalna, teoretska mogućnost da bi mu urgentna i visokospecijalizovana pomoć mogla spasiti život.

- On je zadobio povrede srca, pluća, donje šuplje vene i jetre tako da praktično realna mogućnost da se spasi njegov život nije postojala - rekao je dr Ilić.

Tanić je zadobio je ubodnu ranu koja mu je povredila plućnog krilo, ubod u levo rame kao i posekotinu na vratu, licu i podlaktici, tako da je i on trpeo jake bolove do ukazivanja pomoći.

Damjan Đorđević iz Zaplanjske Toponice posvedočio je da je mladić još davao znake života kada je on stigao oko 5.30 časova, ali da je na putu ka Doljevcu klonuo.

- Pozvali smo Hitnu pomoć, rekli su da mogu da dođu tek za dvadesetak minuta. Onda smo pozvali Nemanjine roditelje. Još je bio svestan koliko toliko. U automobilu, dok smo išli ka Doljevcu, davao je znake života još desetak minuta - ispričao je Đorđević.

Odbrana okrivljenog "Devojka me udarila, a Nemanja me ubo nožem" Tanić se na prošlom ročištu, na početku suđenja, branio da mu je na vrata kuće pozvonila nepoznata devojka koja se predstavila kao N. S. i da je rekla da je napdanuta u romskoj mahali, pa je zato uzeo nož kada je izašao iz kuće. Tek je napolju video Nemanju koji se predstavio i rekao da je njegova devojka napadnuta, a on se ponudio da ih isprati. U jednom trenutku devojka ga je udarila s leđa u glavu, a Nemanja ga je ubo u levu stranu grudnog koša. Nakon toga je i on njega ubo samo jednom u stomak nakon čega su se vukli dok Nemanja nije pao.

Martin Zekić, dalji rođak Tanića, izjavio je da je te večeri pre kobnog događaja, oko jedan čas iza ponoći, Nemanja došao u njegovu kuću sa fantomkom na glavi i da ga je udario, ali da su uspeli da ga izbace.

- Imao je crnu fantomku na glavi i neku cev u rukama, prepoznao sam ga po glasu, a kada mi se približio osetio sam da miriše na alkohol. Jednom me je udario, pa smo se valjali. Moj deda i ujka L. S. smo ga tukli a onda ga je deda izabacio iz kuće - ispričao je Zekić.

Na to mu je Nemanjina majka dobacila „šta lažeš bre“. Zekić je rekao da je nakon toga pozvao Tanića da dođe kod njega kući i da je sedeo do 5 časova. On je isprva rekao da Nemanja i Milan nisu imali nikakav sukob, ali ga je sudija podsetio da je u istrazi izjavio suprotno pa se „ispravio“ da je to bilo odavno i da je tačno.

Maloletni L. S. je rekao da je Nemanja došao sa fantomkom na glavi i da se predstavio kao policajac. Nakon toga je došlo do tuče u kojoj ga je L. S. udario majčinim štapom dva puta. Na pitanje sudije zašto posle toga nisu zvali policiju, nego Tanića, L. S. je samo ponavljao da su policiju zvali ujutro.

Veštak neuropsihijatar dr Anđelka Ilić rekla je da je Tanić u vreme izvršenja krivičnog dela bio u stanju "povišene emocionalne napetosti" bez prisustva afekta.

- Da nije bio u jakom afektu ukazuje i to da kada je Nemanja pao, on se sklonio, nije nastavio napad, što bi učinio da je bio u afektu - rekla je ona.

"Gleda me ubica, pa se smeje"

Nemanjina majka je često plakala u sudnici a nakon suđenja je potpuno bila skrhana bolom da je jedva izašla iz sudnice.

- Gleda me ubica pa se smeje. Jao meni, molim vas rasvetlite slučaj ili pustite meni da ga rasvetlim pa me vodite gde hoćete - plakala je ona posle suđenja na sav glas.

Suđenje se nastavlja 31. januara kada će biti završne reči.

Međusobno se ubadali noževima

Dr Ilić je potvrdio da su se dvojica mladića nalazila jedna naspram drugoga dok su se ubadali noževima.

- Mehanizam nanošenja povreda kod jednog i drugog je bio tako da su imali noževe u desnim rukama , stajali su licem u lice a povrede su nanošene pretežnno na levoj strani tela - objasnio je dr Ilić.

Hemijskom analizom tokom obdukcije u telu ubijenog Nemanje nađeno je 0,05 promila alkohola što se može smatrati treznim stanjem, tako da ne može da se tvrdi da je u momentu tuče bio pod dejstvom alkohola zbog protoka vremena.

"Što me onoliko isprebijaste"

Prema optužnici, ubistvo se desilo na zemljanom putu ispred jedne kuće.

- Pošto ga je pokojni Antanasović upitao: "Pa, dobro brate, što me onoliko isprebijaste, što sam vam ja kriv?", Tanić je odgovorio „Pa, brate, brate..." i iz desnog rukava spustio je nož u desnu šaku i krenuo na sada pokojnog mladića. Obgrlili su se licem u lice te su se tako obgrljeni okretali, a u kom pložaju je okrivljeni nožem dužine 30 centimetara i dužine sečiva 18 centimetara žrtvi zadao jednu probodnu i pet ubodnih rana koje su u svom zbirnom dejstvu predstavljale tešku telesnu povredu sa izuzteno visokim stepenom opasnosti po život, a od koje je oštećeni preminuo", navodi se u optužnici VJT u Nišu.

