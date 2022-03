DIJANA HRKALOVIĆ IMALA KISELI OSMEH: Dovedena iz pritvora u marici i s lisicama, sudiji rekla JASNO MI JE, PRIJATNO I DOVIĐENJA

Suđenje Dijani Hrkalović, bivšoj državnoj sekretarki u Ministarstvu unutrašnjih poslova, za trgovinu uticajem odloženo je juče u Specijalnom sudu u Beogradu za 7. april, na molbu advokata Vladimira Đukanovića, kog je angažovala nekoliko dana uoči suđenja.

Sudija Slađana Marković obavestila je sve prisutne da su trojica advokata koji su je zastupali od hapšenja 28. februara poslali podnesak sudu u kom su otkazali punomoćje za dalje zastupanje, a da je dan uoči suđenja Đukanović poslao molbu za odgalaganje, kako bi se upoznao sa predmetom.

"Kiseo" osmeh

- Da li se saglasni sa molbom - pitala je sudija Hrkalovićevu, koju su stražari sa klupe za optužene ispratili do sudnice. - Da - kratko je odgovorilla. Na sledeća pitanja sudije, da li je angažovenje novog branioca njena volja i da li je svesna da će to dovesti do odlaganja, Hrkalovićeva je dala kratke odgovore: - Da, jasno. Prijatno, doviđenja.

Darko Elez i Veljko Belivuk foto: Zorana Jevtić, Printscreen Navodi optužnice Pomogla Belivuku i Elezu Tužilaštvo za organizovani kriminal Dijanu Hrkalović tereti da je opstruirala postupak koji je vođen protiv Veljka Belivuka i Marka Miljkovića za ubistvo Vlasimira Miloševića 2017. u centru Beograda, za koje su na kraju oslobođeni. Kako se navodi, od Dejana Milenkovića je tražila da tužilaštvu podatke iz Belivukovog telefona, sa zakasnjenjem dostavi Višem tužilaštvu i sud Osim toga, sumnjiči se da je davala naloge da se pojedine informacije koje su dobijene kroz operativnu obradu Mangusta "sklone". Među njima je i razgovor između ubijenog advokata Dragoslava Miše Ognjanovića i pokojnog Dragoslava Miloradovića, kuma Luke Bojovića, snimljen u jednom restoranu, a u kom su pominjali i nju. Osim toga, sumnja se i da je naložila da se na mere novosadske policije stavi kriminalac Darko Elez, kako bi na taj način onemogućila da ga pod operativnu obradu stavi i neko drugo odeljenje policije.

Pošto je odgovorila na pitanja sudije, stražari su bivšu državnu sekretarku vratili u boks za optužene, koji je neprobojnim staklom odvojen od dela sudnice u kom je publika, dok ga od sudnice u kojoj su veće, advokati i zamenik tužioca, osim istog stakla, dele i rešetke.

Milenković i Šušnjić ispred Specijalnog suda foto: Uroš Arsić/Mondo, Ana Paunković, Nemanja Nikolić

Osim nje, na optuženičku klupu, juče su seli i nekadašnji šef službe za Specijalne istražne metode Dejan Milenković, koji se tereti za zloupoterbu služenog položaja kao i nekadašnji načelnik novosadske policije Milorad Šušnjić, koji je optužen za trgovinu uticajem.

Inače, iako su navodno bili najbliži saradnici dok je Hrkalovićeva bila državna sekretarka, oni se juče nisu pozdravili, ali se bivša državna sekretarka na trenutak okrenula, "kiselo" se nasmejala i klimnula glavom gledajući u njih. Ona se nije osvrtala ka publici, u kojoj nije bio niko od njenih članova porodice niti prijatelja.

Dovezli je iz CZ

Milenković i Šušnjić, podsetimo, brane se sa slobode i oni su u sud došli u pratnji advokata, dok je Dijana maricom dovezena iz pritvora Centralnog zatvora u kom boravi odlukom suda.

Tužilaštvo traži pet godina zatvora Tužilaštvo za organizovani kriminal predložilo je sudu da Dijanu Hrkalović, posle izvođenja dokaza osudi na kaznu od pet godina zatvora, Dejana Milenkovića na godinu a Šušnjića na dve godine zatvora.

U sudnicu su je juče uveli stražar i stražarka, sa lisicama na rukama. Čim je sela na klupu u sudnici, skinuli su joj lisice a ona je skinula zaštitnu masku ispod brade i opušteno sela. Na sebi je imala farmerke, duksericu ljubičaste boje i sportske patike bez pertli.

- Nije bila našminkana, kosa joj je bila puštena, ali neisfenirana a šiške je uplela u manju pletenicu - kaže sagovornik Kurira. Čim je sudija saopštila da se suđenje odlaže, stražari su joj ponovo stavili lisice na ruke, i u marici pod rotacijama je vratili u Centralni zatvor.

Kurir.rs/Jelena Spasić