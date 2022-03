SUĐENJE STAKLORESCU ZA UBISTVO U RESAVSKOJ: Svedok ispričao koji je dogovor imao s ubijenim Ostojićem

U Višem sudu u Beogradu saslušanjem svedoka je nastavljeno ponovljeno suđenje staklorescu iz Resavske ulice Filipu Gavranoviću, povodom optužbi da je u novembru 2017. godine ubio komšiju pekara Nikolu Ostojića, a potom njegovo telo sakrio u svojoj staklorezačkoj radnji.

Svedočeći pred sudom N.S, vlasnik lokala koji je Ostojić iznajmljivao za pekaru, ispričao je da je sa Ostojićem bio dogovorio da otkupi lokal za 120.000 evra. On je tvrdio da je Ostojić planirao da ugovorenu cenu ispati iz kredita za koji mu je bilo potrebno 50.000 evra za učešće, navodeći da ne zna da li je zaista Ostojić na računu imao 50.00 evra. Njegova je pretpostavka da nije. Takođe je ispričao da su imali zakazan termin kod javnog beležnika za sačinjavanje ugovora o kupoprodaji, nekoliko dana nakon ubistva.

Na ovu tvrdnju svedoka, reagovao je Gavranovićev advokat, navodeći da je iskaz N.S. u vezi sa fazom zaključenja ugovora različit od onog koji je dao u istrazi. Sledeće suđenje je zakazano za 11. maj za kada je planirano dalje saslušanje svedoka.

Gavranović je bio pravosnažno osuđen u junu 2021. godine na 30 godina zatvora zbog teškog ubistva, ali je tu presudu u oktobru ukinuo Vrhovni kasacioni sud odlučujući po zahtevu za zaštitu zakonitosti, zbog nepropisno sastavljenih sudskih veća koja su donela presude i u prvostepenom i u drugostepenom postupku.

Nikola ostojic (levo) i filip gavranović foto: Privatna Arhiva

VKS je naložio da se Gavranoviću sudi ponovo jer su u radu veća učestovale sudije koje su ranije odlučivale o njegovom pritvoru, kao i u slučaju Darka Šarića i ostalih osuđenih za šverc kokaina. Na početku suđenja u julu 2018. godine Gavranović je priznao da je ubio Ostojića, tvrdeći da je to bilo u samoodbrani, a naveo je i da se kaje zbog svega što se dogodilo.

Gavranović optužen da je 3. novembra 2017. godine uveče, u svojoj staklorezačkoj radnji, pijan iz koristoljublja ubio Ostojića, sa kojim se intenzivno družio duže vreme i od njega pozajmljivao novac, a takođe je znao i da Ostojić sakuplja i poseduje novac za finalnu realizaciju otkupa poslovnog prostora u kojem se nalazi njegova pekara. Oni su prethodno tog dana sedeli zajedno u kafiću i pili alkohol, a potom su otišli do staklorezačke radnje.

Dok su boravili u staklorezackoj radnji, Gavranović je Ostojiću naneo najmanje 26 udaraca čekićem i gletom po glavi, usled kojih je preminuo, smatra optužba. Njegovo telo je ostavio u paravanom odvojenom delu radnje i potom se našao sa ženom I.S. koja je prethodno telefonom isnistirala da iste večeri vrati dug njenom drugu od 2.000 evra. Potom se vratio se do svoje radnje, uzeo Ostojićevu torbicu izdvojio deo novca koji je poneo sa sobom, a torbicu i deo novca i ličnih stvari ostavio u fioci i ponovo se našao sa I.S, koja ga je i dalje čekala u kolima kada joj je pokazao rukama novac u iznosu od 1.800 evra.

U torbici se nalazilo oko 5.000 evra. Ostatak novca, torbica i telo ubijenog su pronađeni prilikom pretresa staklorezačke radnje 6 i 7. novembra 2017. godine.

(Kurir.rs/Telegraf)