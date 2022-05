EVO KO JE OSUĐENA SLUŽBENICA SUZANA: Belivukova nadzornica puštala osuđenike da se šetkaju kad hoće!

Suzana Vulić (65), službenica Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) Ministarstva pravde, koja je od marta 2019. do februara 2020. omogućila da petorica osuđenih na kazne kućnog zatvora bez elektronskog nadzora krše zabranu napuštanja prostorija u kojima stanuju, osuđena je na uslovnu kaznu zatvora od godinu i četiri meseca zatvora, koja se neće izvršiti ukoliko u toku provere od četiri godine ne izvrši novo krivično delo.

Napad na Vazuru

Suzana Vulić, kako je Kurir pisao, bila je nadzornica i Veljka Belivuka kada je 2018. služio kaznu kućnog zatvora bez nanogice zbog napada na obezbeđenje bivšeg direktora FK Partizan Miloša Vazure.

- Suzana Vulić je bila zadužena da proverava da li Belivuk poštuje meru kućnog zatvora. Inače, upravo je ona kao njegova nadzornica dala pozitivnu procenu da Belivuk bude pušten sa izdržavanja kazne kućnog zatvora posle dve trećine odslužene kazne - podseća izvor Kurira.

- Postoje operativna saznanja da je u to vreme boravio čak na bazenima u Segedinu - podseća sagovornik Kurira.

Suzani Vulić tokom postupka nije bilo stavljeno na teret da je Veljku Belivuku, zvanom Velja Nevolja, omogućavala da napušta svoj stan tokom boravka u kućnom zatvoru. Međutim, prema nezvaničnim informacijama, on je u to vreme sa lažnim pasošem napuštao čak i Srbiju.

Vulićeva je, podsetimo, privedena u martu prošle godine zbog sumnje da je zloupotrebila službeni položaj tako što osuđenike koji su napuštali kućni zatvor nije prijavljivala povereniku za izvršenje vanzavodskih sankcija.

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu sudu je predložilo juče u završnoj reči da Suzanu Vulić osudi na kaznu zatvora od godinu i tri meseca, ali i da izrekne meru zabrane obavljanja dužnosti i delatnosti u trajanju od dve godine zbog sumnje da je zloupotrebom položaja u produženom trajanju pribavila korist drugim licima.

Međutim, sud je odlučio da joj izrekne uslovnu kaznu.

Negirala krivicu

- Više javno tužilaštvo će se žaliti na ovu presudu jer nije zadovoljno vrstom i visinom izrečene krivične sankcije, imajući u vidu društvenu opasnost izvršenog krivičnog dela i svojstvo okrivljene u njegovom izvršenju - potvrđeno je iz Višeg tužilaštva.

Suzana Vulić, podsetimo, negirala je izvršenje krivičnog dela, braneći se obimom posla. Međutim, tokom postupka je kao dokaz izveden prisluškivani razgovor jednog od osuđenih na kućni zatvor, i on je bio jedan od ključnih dokaza da je, kako se navodi, znala da krši meru zabrane i da svesno i voljno nije preduzela ništa tim povodom, tj. da o tome nije obavestila poverenika, iako je morala.

foto: Screenshot/Libertas/SKY aplikacija

Oglasio se tužilac o izveštaju Evropola

Lazović bio tajni agent, a ne deo klana!

Nakon što je portal Libertas objavio fotografiju na kojoj su zagrljeni Radoje Zvicer, vođa kavačkog klana, Veljko Belivuk, Marko Miljković i trojica policajaca iz Crne Gore, kao i izveštaj Evropola, u kom se navodi da su policijski službenici Petar Lazović i Ljubo Milović članovi kavačkog klana, koji su učestvovali u švercu kokaina, oružja i cigareta, te bili u stalnom kontaktu preko Skaja sa Zvicerom, oglasio se bivši glavni specijalni tužilac Crne Gore Milivoje Katnić. On je rekao da je on kontrolisao materijal dobijen iz Evropola o vezi crnogorskih policajaca sa šefom kavačkog klana Radojem Zvicerom, ali i Veljkom Belivukom i Markom Miljkovićem, i da je on odlučio da "nema razloga za pokretanje krivičnog postupka". Prema njegovim rečima, zaključuje se da je policajac Petar Lazović bio na tajnom zadatku kada se fotografisao i dopisivao sa pripadnicima kriminalnog klana i sa njima razmenjivao informacije i oružje?!

- Specijalno državno tužilaštvo je odbacilo krivičnu prijavu. Ja sam to kontrolisao i našao da nema razloga za pokretanje krivičnog postupka protiv Petra Lazovića, jer je postupao u skladu sa zakonom i ovlašćenjima koje ima i o svim radnjama pravovremeno obaveštavao pretpostavljene, što je doprinelo otkrivanju počinilaca teških krivičnih dela - rekao je Katnić, a prenose Vijesti.

Kako navode, dodao je i da se "nikada ne hapse vlastiti agenti".