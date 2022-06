PLJUNUO ME I ZAPRETIO DA ĆE NAS SVE POBITI! Otac i sin iz Starčeva kod Pančeva svakodnevno maltretiraju komšije

Borivoje A. (57) iz Starčeva kod Pančeva i njegov sin Zvezdan (27), koji gotovo svakodnevno maltretiraju stanare i prolaznike ulice u kojoj žive, prošle nedelje otišli su korak dalje. Borivoje A. posle svega je i fizički nasrnuo na svoju komšinicu i pretio joj da će ubiti nju i njenu porodicu!

Otac i sin poznati su po svakodnevnoj vici, vređanju i pretnjama ubistvom komšijama na verskoj i nacionalnoj osnovi, pokazivanju polnog organa, maltretiranju životinja, napadima na policajce... Iako godinama maltretiraju stanare u Ulici Žarka Zrenjanina u Starčevu, oni sve vreme prolaze nekažnjeno, piše Alo. Zbog toga su postali još agresivniji, pa su s vređanja prešli na fizičke obračune.

- U četvrtak 26. maja sedeli smo i večerali, a u jednom trenutku čuli da naš pas laje. Kada smo izašli u dvorište, Borivoje je stajao na našoj kapiji i pokušavao nasilno da uđe, udarajući štapom po vratima! Govorio je svakakve ružne reči meni i mojoj porodici, a za to vreme je pokušavao preko ograde da me udari štapom. Srećom, nije smeo da uđe zbog psa. U jednom trenutku me je pljunuo u lice, a zatim mi je zapretio da će da nas sve pobiti - kaže M. L. koja godinama muku muču sa Borivojem, kao i čitav komšiluk.

Kao i svakog puta kada napravi neki incident, Borivoje je i ovog puta glumio ludilo.

- Kada sam rekla da sam zvala policiju, istrčao je na put i legao! Nastavio je da urla i preti i rekao da neće da se pomeri. Šta je time pokušavao, nije nam jasno, da li je želeo da ispadne da je on napadnut ili želi kao i uvek da se vadi na ludilo... Kada je došla policija pričao je nebuloze, najverovatnije kako bi, kao i uvek, dobio neku olakšavajuću okolnost. Tako je i bilo. Priveden je, a zatim je isto veče vraćen, jer, eto, on je lud! Pa šta treba, da nekog ubije, da bi ga napokon sklonili sa ulice?! - očajan je jedan od meštana Starčeva.

Hiljadu poziva, jedna prijava! Iako policija svako malo interveniše protiv Borivojevog sina Zvezdana, podneta je - jedna jedina krivična prijava! - Obaveštavamo vas da je Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu zaprimilo krivičnu prijavu Policijske uprave u Pančevu protiv Zvezdana A. zbog krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti koje je izvršeno na štetu R. R. Povodom podnete krivične prijave u toku je postupak preduzimanja dokaznih radnji protiv osumnjičenog Zvezdana A. - saopštilo je Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu za Alo.

On dodaje da nisu agresivni samo otac i sin, već i Borivojeva žena, koja i sama trpi veliko nasilje od njih.

- I on i njihov sin redovno je prebijaju, a onda ona kidiše na komšiluk, vređa ljude, decu, i to naočigled policajaca - navodi on.

Meštani navode da je poseban problem to što nadležni u Pančevu žmure kada su u pitanju ovaj i slični slučajevi.

- Nedeljno po nekoliko puta zovemo policiju, a oni vide lud čovek, pa valjda ni ne prave zapisnik. Dođu, opomenu ga, a onda ga čak ni ne uteraju makar u njegovo dvorište, već ga ostave na ulici s nama! Kada im kažemo da nakon što oni odu Borivoje i njegov sin postaju još gori, oni nam kažu: "Pa zovite nas opet." Dakle, reagovaće tek kad bude kasno, kad neko strada, a svaki put kad prođu nekažnjeno sve su agresivniji - kaže jedna meštanka.

Kunu se u Arkana i Legiju

Oca i sina svi policajci već dobro znaju, jer nekada dnevno dobiju i po više poziva zbog njih.

- Otac i sin naizmenično danju ili noću stoje nasred ulice, vređaju sve redom, pokazuju polni organ, prete, i sve to pozivajući se na Milorada Ulemeka Legiju, Arkana, navijače… Hvale se da su ludi i da im niko ništa ne može! Ispada da ne može. Čak i policajcima u lice viču da im ne mogu ništa. Kad sednu u službeno vozilo, oni im ne daju da odu, drže im auto, kidišu na njih... - priča sagovornica.

(Kurir.rs/Alo)