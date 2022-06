NAŠE ĆERKE NEMA, A ON JE I DALJE NA SLOBODI: Prošlo je godinu dana otkako je Nina poginula, a očajni roditelji čekaju PRAVDU

Nina Rađenović (21) poginula je 6. juna kada je na nju, pri velikoj brzini, naleteo automobil kojim je upravljao P. R. (21) iz Sremskih Karlovaca. Godinu dana kasnije, ne samo da priča nije dobila sudski epilog, već nije podignuta ni optužnica.

- Nema nikakvog pomaka. Mi smo u subotu izašli na groblje kako bismo dali godinu dana, pošto se po crkvenom kanonu godinu dana daje u subotu pre godišnjice. Članovi porodice su jako teško primili približavanje godišnjice nesreće - kaže za Telegraf.rs Ninin otac Miroslav Rađenović.

Kako ističe, od avgusta prošle godine, kada je sud odbio Osnovnog javnog tužilaštva da odredi pritvor mladiću koji je automobilom udario Ninu, ceo proces utvrđivanja krivice stoji u mestu.

- Pravda nije zadovoljena. Svi smrtni slučajevi koji su se u tom periodu dogodili u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, dobili su sudski epilog. Kod nas i dalje sve to stoji u tužilaštvu i i dalje se vodi predistražni postupak. Želimo da idemo legalnim putem, ali se to toliko razvodnjava. Urađeno je jedno veštačenje, pa je naloženo kontraveštačenje, ali se druga strana tome protivila. Samo se prolongira. Kada nekom kažete da je prošlo godinu dana, a i dalje smo bezmalo na istom mestu, i dalje se vode predistražnje radnje, nema optužnice... On je i dalje na slobodi, a mi se molimo da dobijemo bar sudski epilog i da čujemo pravu istinu - dodaje otac.

On kaže da je porodici mnogo značila podrška građana koji su izlazili na proteste, da su uradili koliko su mogli, ali da je i sa te strane došlo do komplikacija.

- Dobili smo prijave u vezi sa protestima, pozive od policije. Ispituju šta smo izjavljivali. Imali smo i nemili događaj da se navodno pojavio neki bračni par koji tvrdi da se Ninina majka bacila na njihov automobil. Kuda to vodi, stvarno ne znam. Na poslednjim protestima zamalo da dvoje dece strada zbog jednog automobila. Svesni smo da bi bio haos kad bi se povukla policija u civilu. To je muka - ističe otac.

Ninin prolaz

Kako je rekao, iz mesne zajednice im je rečeno da će po njegovoj ćerki biti nazvan prolaz i čeka se da se ta odluka realizuje.

Podsetimo, saslušanje pred sudijom za prethodni postupak Tatjanom Žarković i odlučivanje o predlogu tužioca održano je 16 dana nakon što je osumnjičeni saslušan u tužilaštvu.

Osnovni sud je, u saopštenju objavljenom u avgustu prošle godine, naveo da je predlog za određivanje pritvora protiv osumnjičenog P. R. odbijen, navodeći da je sud u konkretnom slučaju postupao u svemu u skladu sa zakonom.

- Odluka o predlogu za određivanje pritvora doneta je nakon saslušanja osumnjičenog. Predlog tužilaštva za određivanje pritvora podnet je zbog mogućeg uticaja osumnjičenog na svedoka. Iz obrazloženja rešenja sudije za prethodni postupak jasno proizilazi da ne stoji predlog tužilaštva za određivanje pritvora zbog mogućeg uticaja na svedoka, s obzirom na to da osumnjičeni nije zadržan od strane organa gonjenja neposredno nakon saobraćajne nezgode, kao ni nakon saslušanja u tužilaštvu, te da se sve vreme nalazi na slobodi - navedeno je u saopštenju.

Tužilaštvo je početkom avgusta saopštilo da su nakon saslušanja zatražili pritvor "zbog postojanja osobitih okolnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao da ometa postupak uticanjem na svedoke".

Saopšteno je i da je pritvor zatražen jer je tužilaštvo tek naknadno, nakon podnošenja krivične prijave, došlo do saznanja da postoji više očevidaca saobraćajne nesreće, koje je potrebno ispitati u svojstvu svedoka. Roditelji su i pozivali svedoke nesreće da se jave nadležnim organima, posebno momka u dvadesetim godinama, koji je vozio iz pravca Sremskih Karlovaca.

