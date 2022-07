JELENU JE UBIO NEKO BLIZAK ZORANU, NEKO IZ KUĆE! Marjanovićeve komšije imaju svoju teoriju o zličinu: ĆUTI JER ŠTITI NAJBLIŽE

Posle izricanja presude Zoranu Marjanoviću od 40 godina zatvora zbog ubistva supruge Jelene Marjanović, mišljenja komšija su podeljena , mada šta se tačno dogodilo, niko od komšija ne zna.

Za Marjanoviće je tema ubistva, kako su rekli, bila bolna i o njoj nisu govorili. Samim tim, sve što se do sada po naselju pričalo bilo je na nivou pretpostavki, nagađanja, prepričavanja ili pak nečijih zaključaka, proisteklih iz poznavanja članova porodice ili prilika u kući Marjanovića. Među njima se, kako navode komšije, nije verovalo da li došla treća osoba sa strane i brutalno ubila pevačicu, već su se priče u komšiluku uvek vrtele oko ukućana kontroverzne porodice. Kažu da je trebalo tražiti odgovor na "lakše" pitanje - zašto bi je neko ubio. I da bi to dovelo i do ubice, jer je, kažu, u porodici Marjanović bilo problema, piše Blic.

- Ne znam šta da kažem, čula sam za presudu... Ipak više mislim da je kriv, takav je stav većine ovde, ali ne znam dovoljno i ne mogu da sudim - rekla je jedna meštanka i dodala da Marjanoviće prati glas da su "problematična porodica". Nije objasnila na šta misli pod tim, da li da su njeni članovi problematični ili odnosi među njima.

Ni posle šest godina od ubistva i presude, ljudi nisu prestali da sumnjaju da je zločin počinio neko blizak Zoranu. Krivca svakako, kažu, treba tražiti u njihovoj kući.

- On, mama, tata... Rešenje je tu - kaže druga sagovornica i objašnjava: - Mnogo je čudno to što je ispričao. Trčala je, a onda je nestala. To bi bilo kao da sada neko ovde ispred mene trči ulicom i nestane. Kako, gde da nestane, kad je sve ravno, vidiš ispred sebe, čistina je? Sa druge strane, da ti se na takvom mestu neko izgubi, da nestane ispred tebe, odmah bi valjda krenuo da ga tražiš. Ne znam, ja bih tako uradila."

Zbog takve reakcije, navodi komšinica, smatra da je krivac ili osuđeni Marjanović ili neko blizak njemu.

- Ako je nije ubio, on zna ko je to uradio - zaključuje.

Zorana komšije opisuju kao mirnog i tihog čoveka. Uz njega, gledajući kao ličnost, navode da epitet ubice ne ide, međutim, na takav zaključak ih, dodaju, navode činjenice. Jedan sagovornik je podvukao da i sada, kao i prvog dana, veruje da Zoran to nije uradio.

- Drugi ukućani nisu bili osumnjičeni, nije bilo dokaza da je neko od njih, a ja sam i tada i sada mislio da je drugi muškarac iz njihove kuće to uradio. Poznajem ih sve, pa zato tako i mislim. Zoran je uvek bio miran, tih, nije nikada ni zbog čega imao impulsivne reakcije... - rekao je meštanin Borče i poznanik braće Marjanović. Kao odgovor na pitanje o motivu nekog drugog člana porodice da ubije snaju Jelenu naveo je finansije.

- Oni su svi jedno vreme živeli od toga što je Zorica, Zoranova majka, zarađivala od "lečenja" ljudi. Ona je bila bioenergetičar. Zoran je krenuo to sa pisanjem tekstova, ali generalno, njih je bilo dosta u kući, i oko finansija je lako moglo da dođe do problema - kaže.

U ulici u kojoj je živela Jelenina pokojna majka Zorica Krsmanović, koja je preminula ubrzo nakon ovog svirepog zločina, komšije nisu htele da komentarišu presudi.

- Da li je pravda zadovoljena? Ne znam... Ovde većina misli da jeste, više ljudi ga osuđuje - kratko je prokomentarisala jedna žena.

U kući Marjanovića danas muk U porodici Marjanović nisu želeli da se oglašavaju za medije.- Niko od nas neće da govori za novinare, razumite nas - rekao je kratko Zoranov sin iz prvog braka Uroš Marjanović.

Podsetimo, ubistvo pevačice Jelene Marjanović dogodilo se 2. aprila 2016. godine na nasipu u naselju Crvenka u Borči, kada je pokojna krenula na trčanje u pratnji supruga Zorana i, tada petogodišnje, kćerke Jane.

Prema presudi, ubrzo po dolasku na nasip Zoran je isključio telefon, kako ne bi bio registrovan na mreži, odnosno kako ne bi moglo da se utvrdi gde je bio lociran u vreme izvršenja ubistva, a onda je iskoristio poverenje supruge, namamio je u kanal, gde je svirepo ubio.

Jelena je, kako je pročitala sudija Jelena Škulić u obrazloženju presude, pokušala da pobegne, ali je Zoran sustigao i ubio sa osam udaraca metalnim predmetom u glavu. Oružje kojim je izvršen zločin nikada nije pronađeno. Potom je uključio telefon, pozvao policiju, prijavio nestanak i, kako je navela sudija, simulirao zabrinutost.

Jelenino telo je pronađeno sutradan u kanalu, u blizini mesta gde je Zoran tvrdio da je poslednji put video kada se odvojila od njega i kćerke. Nedaleko od tog mesta je prvi put nakon uključivanja telefona lociran i signal njegovog mobilnog telefona.

U prilog tom dokazu išlo je, kako je rečeno u sudu, i to što je Zoran rekao da je išao sporo, da je zastajkivao sa kćerkom, a do mesta na kom je signal lociran bi, od mesta sa kog je rekao da je krenuo da traži supugu, morao da leti, reči su iz presude, kako bi distancu prešao za vreme koje je proteklo.

Iskaz ćerke se ne poklapa sa Zoranovim Sudija je rekla i da se iskaz ćerke, ne poklapa s onim što je Marjanović godinama pričao gde su on i ćerka stajali kada je "Jelena nestala". On je opisivao čistinu, a devojčica da ništa nije mogla da vidi od šume i drveća.

Na njegovim pantalonama je pronađeno blato iz kanala, koje je istog hemijsko-mineralnog sastava kao uzorac sa mesta na kom je pronađeno telo. Sa druge strane, Zoran je u odbrani rekao da u kanal tog dana nije silazio, već tek sutradan dok su tragali za njom. Sudsko veće je ocenilo da je, prema načinu na koji je krivično delo počinjeno, ubica imao prema žrtvi jake emocije.

Na zadnjem sedištu naslona Zoranovog automobil je pronađen veći trag Jelenine krvi. Sudija je rekla da obrazloženje koje je odbrana dala tokom suđenja, da je trag krvi ostao kad se Jelena rasekla dok je menjala gumu, tanko i da se ne poklapa s mišljenjem veštaka koji su naveli da je takva količina krvi mogla tu da dospe samo iz rane koja je prskala ili sa bačenog oružja kojim je počinjeno ubistvo.

Zbog svih ovih dokaza Zoran Marjanović osuđen je na zatvorsku kaznu u trajanju od 40 godina i po izricanje presude je odmah smešten u privot, gde će biti do njene pravosnažnosti. Odbrana ima pravo da na ovakvu odluku veće podnese žalbu, što su njegovi advokati najavili da će uraditi.

