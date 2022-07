OTKRIVENO ŠTA JE ZORAN RADIO PRE PRESUDE! Povela se žestoka polemika: Bolje 100 krivih na slobodi nego jedan NEVIN U ZATVORU

Zoran Marjanović je samo dva dana pre nego što će opet završiti iza rešetaka proslavio svoj 44. rođendan, a u junu je obavestio javnost da je posle šest godina pauze iz njegove radionice potekla nova pesma, koju je otpevao pevač Martin Ajdarević, za koga je Zoran naveo "da je njegov učenik".

Oni koji ga poznaju kažu da se činilo da Zoran vodi uobičajen život i da nije očekivao ovakav ishod suđenja.

Marjanoviću su prijatelji na Fejsbuku ostavljali poruke povodom rođendana: "Srećan rođendan Zorane, želim ti samo jedno", jedna je od čestitki, a interesantno je i to da mu je nekoliko ženskih osoba čestitalo rođendan i nakon izricanja presude.

- Nikad nije kasno za srećan rođendan, da ste mi živi i zdravi. Uz sve to su vas osudili, a nigde dokaza. Sramno da su oca odvojili od deteta - piše u zakasneloj čestitci na Zoranovom zidu na Fejsu.

Još jedna žena mu je posle hapšenja napisala poruku podrške: "Držite se. Svako ima pravo na svoje mišljenje, pa i ja. Zoki je nevin. Ode nevin čovek u zatvor. Bolje 100 krivih da bude na slobodi, nego jedan nevin u zatvoru. Žalosno". Međutim, ispod ove poruke, pojedini korisnici društvenih mreža ostavljali su i drugačije mišljenje.

- Nije mi žao takvih ubica poput njega. Da je nije ubio, ne bi ga osudili nakon toliko godina. Nego, teško njoj što je nema više. Nije išao brak kako treba, bolje da se razveo nego da je tako ubije krvnički. Za to je mala kazna 40 godina - napisala je jedna građanka, pa dobila odgovor: "Meni je veći cirkus to što je osuđen na rekla - kazala, bez ijednog konkretnog dokaza. Danas on, sutra možda neko od nas".

Zatim je usledio komentar: "Danas je "pravda" pokazala nepravdu. Zoki je nevin i meni ne može ni jedna presuda da utiče na mišljenje. Želim ti Zoki puno snage da se odupreš svemu i izađeš iz ovoga dignute glave". Na te reči neko je napisao:

- Pa da, u pravu si, da izađe dignute glave posle 40 godina, može.

