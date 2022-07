INSPEKTOR IZNEO ŠOK DETALJE O SLUČAJU UBISTVA PEVAČICE U BORČI: Evo ko je i kako sabotirao istragu i skrenuo je u drugom smeru

Privatni detektiv i bivši operativac MUP-a, Mileta Petrović, otkrio je kako je osuđeni Zoran Marjanović navodno godinama obmanjivao javnost, a šokantne informacije podelio je i Žarko Popović, penzionisani inspektor u jutarnjem programu Hepi televizije

Zoran Marjanović je u petak 22. jula osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva svoje supruge Jelene Marjanović, a bura se ne stišava oko tog slučaja. Do novih i šokantnih saznanja su došli Mileta Petrović, privatni detektiv i bivši operativac MUP-a, i Žarko Pop Popović, penzionisani inspektor koji su otkrili na koji način je Zoran Marjanović navodno godinama obmanjivao javnost.

Žarko Popović, penzionisani inspektor, izneo je šokantan podatak da je, kako on tvrdi, jedan policajac sa lica mesta uzeo telefon od Jelene Marjanović, i navodno obrisao sve slike sa njega.

“Greška je bila što je kolega naš, policajac, ukrao telefon sa lica mesta od pokojne Marjanovićke i očistio kompletan sadržaj sa telefona. Nije bitno očistiti telefonske brojeve, oni mogu da se skinu sa baznih stanica. Problem je ako su bile neke fotografije na vacapu i vajberu.

Ona je bila javna ličnost, pevačica, možda je tu bilo i nekih lascivnih fotografija, ili bilo čega, što je moglo njenog muža da iziritira da napravi tako nešto. Sledeća, najveća greška koja je po meni, to što je tek posle 16 dana izvršen pretres kuće Zorana Marjanovića”, rekao je Popović.

Na pitanje novinarke da li je trebalo otvoriti novu istragu i podići krivičnu prijavu zbog policajca koji je uzeo telefon sa lica mesta i obrisao slike i klipove, Popović je rekao da se dotični policajac i osuđeni Zoran Marjanović navodno poznaju od ranije.

“On je poznavao Zorana Marjanovića pošto je prethodno radio u policijskoj stanici Palilula. On je teritorijalno pokrivao Ovču i Borču i oni su se tako poznavali. Inspektor koji radi na određenom terenu, neophodno je da poznaje sve ljude tamo. To vam je jedan strašan izvor informacija. I poštene i nepoštene, i ovakve i onakve, i tako dalje. On je poznavao Zorana Marjanovića, i verovatno je hteo nešto...Ne znam, nije mi jasno, neću da dajem ishitrene izjave.

Uglavnom je kod njega pronađen mobilni telefon Jelene Marjanović i 20 evra koje je uzeo sa lica mesta. Ja ne verujem da je on to uradio da bi stekao protivpravnu imovinu i korist, jer to je telefon koji nije bio ništa posebno. Već je star, korišćen telefon i 20 evra ti ne rešava životnu egzistenciju. Meni je najčudnije da taj čovek nije otišao u istražni zatvor i da dobije krivičnu prijavu za ometanje istrage. Tužilac mora da odgovori na to”, zaključio je Popović.

Mileta Petrović, privatni detektiv i bivši operativac MUP, naveo je da postoji nekoliko nelogičnosti u celoj istrazi.

"Vrlo teško je izvršiti ovaj zločin kao individua, ko god da ga je izvršio. Telo je nađeno gde je nađeno, postoji odsustvo nekih tragova - nema krvi na odeći žrtve, nema krvi na odeći osumnjičenog, odnosno osuđenog, tako da nešto tu nedostaje. Ja bih počeo od toga da li znamo šta je policija tvrdila, ko je poslednji bio u kontaktu sa žrtvom, kada, da li telefonom, da li lično. To bi bila neka nulta tačka, pa bi onda bilo moguće da li je ovo ubistvo mogla da izvrši jedna osoba", naveo je Petrović.

