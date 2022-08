BEBISITERKA JE PSIHOPATA, BEZ RAZMIŠLJANJA JE OTELA DETE: Stručnjaci za Kurir o drami u Kruševcu

Dadilja J. J. (35) u ponedeljak je otela bebu koju je čuvala kako bi je podmentula bivšem dečku, čije je dete još u decembru izgubila, a stručnjaci sa kojima je Kurir razgovarao saglasni su da je reč o psihopati i osobi koja nije razmišljala o posledicama kidnapovanja novorođenčeta.

Da podsetimo, dadilja koja je u porodici bila zaposlena od prošlog četvrtka, u ponedeljak je dečaka starog 40 dana izvela do parka, a potom nestala i prestala da se majci bebe javlja na telefon. Slučaj je prijavljen policiji, koja je nakon samo sat vremena pronašla novorođenče i to u kući bivšeg partnera bebisiterke. Još veći šok usledio je na saslušanju, kada je dadiljin bivši dečko izjavio da je ona dečaka predstavila kao njihovog sina, a J. J. ispričala da momku nije rekla da je njihovo dete izgubila u decembru, iako su u vezi bili do aprila.

Poremećaj ličnosti

Psiholog Aleksandra Janković smatra da osumnjičena dadilja J. J. ima poremećaj ličnosti.

- Može se žargonski reći da je ona psihopata, jer ona želi da ceo svet bude podređen njenim željama. Nije nemoguće da je ona posle pobačaja bila hormonski i psihološki dodatno izmenjena i poljuljana, što je uticalo i na njenu osnovnu strukturu ličnosti - kaže Jankovićeva i nastavlja:

- Potpuno je očigledno da partnerski odnos u kome je bila nije dobar, pa je ona htela da rođenjem deteta učvrsti zajednicu. Pošto se to nije desilo, potražila je zamenu, ali način na koji je to uradila je strašan. Njen motiv u svemu ovom je bio da povrati momka, jer ona tako zamišlja zajednicu - kao odnos u kome ona podari detete muškarcu, pa onda oni dalje grade svoj odnos - objašnjava Jankovićeva.

Naša sagovornica ističe da činjenica da je dadilja veoma brzo uhapšena ide u prilog tezi da je ona impulsivna osoba.

- Ona u ovom slučaju nije razmišljala o osećanjima drugih ljudi, roditelja te bebe. Sigurno je da je ona jednim delom planirala ovu otmicu, tipovala je bebu, tražila je adekvatnu porodicu, ali nije u sve to uključila kognitivne kapacitete, niti je dovoljno intelektualno superiorna, da bi izvela pravu otmicu u kojoj neće biti uhapšena. Interesantno je da nije mislila o posledicama i da je bila spremna i da završi u zatvoru i da bude etiketirana u društvu, samo da ispuni cilj.

Manipulativna

Istog mišljenja je i psiholog Snežana Repac koja je objasnila da je dadilja, osim psihopatske strukture ličnosti, intelektualno ograničena.

- Osoba koja je spremna na ovako nešto je veoma opasna. Psihopate ne moraju uvek da bude inteligentna bića, mogu da bude i nisko intelektualnog statusa sa visoko manipulativnim samopouzdanjem i da tako nadomešćuju inteligenciju. Obzirom da je psihopata, ima verovatno razvijenu maštu, koja joj nadomešćuje kontakt sa realnošću - kaže Repac:

- Kada je otela dete nije razmišljala o posledicama, a najžalosnije je što nije mislila na bebu, koja je iako mala, pretrpela ozbiljnu traumu, odvojila ju je od majke, a beba sve to oseća.

Pažljivo sa odabirom guvernanti Ne birajte žene preko Fejsa Psiholog Bojana Šlajmer, gostujući u jutarnjem programu Kurir TV, objasnila je kako roditelji moraju biti veoma oprezni prilikom odabira osobe koja će im čuvati dete. - Svi hoće neka instant rešenja kada traže bejbisitera, tu treba biti oprezan, a neki uslov i kriterijumi moraju se ostvariti. Takve stvari se ne rade preko Fejsbuka, već preko agencija koje su registrovane, te žene treba da prođu određene testove, ali i tada treba biti obazriv - rekla je ona.

