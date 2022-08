BOLJE DA SAM UMRLA, NEGO ŠTO SAM DOČEKALA DA ME UNUK (17) SILUJE! Jezivi detalji stravičnog zločina kod Alibunara, meštani u ŠOKU

Više javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je sudiji za maloletnike Višeg suda u Pančevu zahtev za pokretanje pripremnog postupka prema maloletniku iz Ilandže kod Alibunara, zbog sumnje da je 13. avgusta, uz pretnje, silovao svoju babu (71).

Nakon saslušanja osumnjičenog, sudija za maloletnike Višeg suda u Pančevu mu je odredio pritvor zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoka kao i zbog činjenice da mu se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela za koja je propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja i težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje postupka prema maloletniku.

Tinejdžer (17) je silovao, a zatim i pretukao svoju babu (71) iz okoline Alibunara, a prema rečima meštana on je tada bio je pod dejstvom alkohola.

- Zdrav razum to ne može da uradi! Odvratno. Kako je moguće da napadne osobu koja ti je staratelj, koja te podigla od kilo mesa - kažu meštani sela iz okoline Alibunara.

Meštani navode da je uhapšeni maloletnik i ranije bio problematičan i agresivan prema svojoj baki, inače, majci svog pokojnog oca.

- Nesrećna li je ova žena, kukavica šta je dočekala - kažu komšije ove porodice.

- Bolje da sam umrla, nego što sam dočekala da me unuk siluje! Meni nema života. Zamislite šta sam dočekala.

Ovim rečima za Kurir priča baka koju je 13.avgusta silovana i brutalno pretučena, a sumnja se da je napad i silovanje počinio njen unuk u njihovoj porodičnoj kući u okolini Alibunara.

- Spavala sam u sobi i ušao je oko 2 sata iza ponoći u prostoriju i spustio roletne. Prišao mi je i stavio mi jastuk na lice. Pokušala sam da se odbranim, ali me je tukao. Udarao u lice, po telu, po rukama. Lice mi je bilo izgrebano. Pitala sam ga ko je, on je ćutao, a ja sam znala da je moj unuk - kaže u suzama nesrećna žena i nastavlja:

- Osetila sam taj njegov smrad i jak miris, jer je radio na njivi i u štali. Osetila sam njegove ruke. To je bio on.

Majka ga se odrekla Nesrećna žena kaže da joj je teško palo to što su joj unučad ostala bez oca. - Moj sin je umro u oktobru i nisam se oporavila od te tragedije, a dočekala me ova, mnogo gora. Kad zatvorim oči umesto da vidim i sanjam sina, vidim unuka kako me siluje - kaže ona i dodaje da se majka odrekla sina i preudala. - Otišla je i ostavila troje dece. On je uhapšen, srednji je sa nama, a unuka je u hraniteljskoj porodici.

Neutešna žena kaže da je bolje da je umrla nego dočekala ovakvu sramotu. - Bolje da sam dobila infrakt. Ma i da me je pretukao da me nema, a ne da me siluje. Kad me je silovao, nastavio je da me tuče. Bacio me je na drugi krevet i nastavio sa batinama - kaže za Kurir ona i dodaje da kad je uspela da se otrgne iz njegovih ruku pozvala ćerku i rekla joj:

"Dalibor me je silovao." Slavicina ćerka i tetka uhapšenog odmah je pozvala policiju i prijavila napad i silovanje, a oni su prema njenim rečima brzo stigli. Danijela Putnik nam je rekla da ne zna kako da opiše situaciju koja im se dogodila u kući.

- Bio je i ranije agresivan, ali nikada ne bi smo mogli da zamislimo da je spremam da uradi ovako nešto. Užas, šta smo doživeli - rekla je ona. Nesrećna Slavica Putnik se nadovezuje na ovo i navodi da dodaje da je bila i kod lekara.

- Uzeli su mi pidžamu, sve otiske su uzeli. Išla sam i kod ginekologa, briseve su mi uzeli, sve kako bi ustanovili da mi je ovo napravio unuk. Jadna sam ja. Želim da prodam kuću i da pobegnem negde od sramote - kaže ona i dodaje: - Prijavila sam Dalibor pre 15 dana, ali niko nije reagovao. Išla sam i u Centar za socijalni rad, ali ništa se nije desilo, a sad vidite kako sam prošla. Neko je mogao ovo da spreči, da se na vreme sprečilo.

- Koliko me je mučio, bolje da me je ubio. Jako je teško ovo, rekla je ona.

Kurir.rs/B.T.