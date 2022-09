PUCAO MU U GLAVU I NESMOTRENO OTIŠAO! Ekspert otkrio šokantan detalj: Koristio Glovo torbu da se utopi u okolinu A VOZIO JE OVO

Hladni slučajevi. Ovo je kolokvijalni izraz za službene istrage nekog krivičnog dela, nesrećnog slučaja ili nestanka neke osobe koja nakon dužeg vremena nije dala rezultate. Danas su ovakvi slučajevi retkost zbog napretka policijske tehnologije i forenzike.

Žarko Popović, bivši načelnik Odsek za krvne delikte beogradske policije, osvrnuo se na razne nerešene slučajeve, ali smatra da savršeni zločini ne postoje već samo loše istrage.

- Mnoga krivična dela mogu da zastare, osim ratnog zločina i terorizma. Što se tiče ubica ne postoje savršeni zločini, postoje samo loše istrage. Mi možemo uvek da dođemo do motiva i eventualnog izvršioca, ali pitanje je da li imamo validne dokaze sa kojima možemo da izađemo pred Državno tužilaštvo, to je suština problema - rekao je Popović.

foto: Kurir Televizija

Potom se dotakao slučajeva iz prošlosti koji su njemu predstavljale glavobolju ili koji su bili nerešivi.

- Najveći žal ostaje što nismo rešili slučajeve naših kolega koji su likvidirani iz zasede. Počevši od Dragana Radišića koji je ubijen prvog februara 1996. godine u ulazu svoje zgrade, s' leđa mu je prišao čovek i ispalio mu je mnogo metaka u glavu. Nismo mogli da dođemo do motiva a samim tim i do izvršioca. Takođe je ubijen i bivši načelnik Dragan Simić na vračaru posle bombardovanja ispred službenih kola, prišao mu čovek i pucao mu u glavu. Ubijen je i bivši načelnik resora javne bezbednosti i zamenik ministra unutrašnjih poslova, Radovan Stojčić. Takođe je ubijen i Boško Buha, kao i Gavra iz DB-a kome je čovek pucao u glavu usred bela dana. To su sve policajci bili i slučajevi koje nismo rešili - rekao je Popović.

foto: Shutterstock

Prisetio se i ubistva koje se odvilo na fascinantan način, tvrdi da ih ima gomilu i da nisu laka za rešavanje.

- Ovo su fenomenalno odrađena ubistva, imate i druge slučajeve gde ljude jednostavno pucali na ulici, mirno odšetali sa lica mesta, očistili se od oružija i garderobe jer na njoj ostanu čestice baruta. Ubica nikome ne priča, a ovaj što je naručio ubistvo takođe nikome ne priča. To je apsolutno tako, imamo gomilu takvih slučajeva. Najnoviji primer je na Banjici što se dogodilo sa Glovom, stavio je njihovu torbu na skuter, niko nije obraćao pažnju, prišao je čoveku, potom izvadio pištolj iz torbe i ispalio mu metak u glavu, potom nesmotreno otišao skuterom - rekao je Popović.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

06:04 MONSTRUMA SA CETINJA 1 STVAR RAZLIKUJE OD MASOVNIH UBICA IZ VELIKE IVANČE I JABUKOVCA Detektiv Popović izneo jeziv DETALJ