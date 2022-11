EVO KO JE BIO TROJANSKI KONJ: Otkriveno da su se kavčani infiltrirali u škaljarski klan, zvali i VUKOTIĆA! KRTICA DOBILA MILION €

Srđan Lalić, visokopozicionirani pripadnik kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji je odlučio da progovori o svim zločinima klana, kako onim koji su obuhvaćeni optužnicom tako i onima koji do sada nisu bili rešeni, otkrio je da su "kavčani" imali "trojanskog konja" među škaljarcima, koji je za to nagrađen s milion evra! Svedok-saradnik otkrio je da su preko svog saradnika među "škaljarcima" za manje od dve godine ubili sedmoro ljudi! Krvavi rat klanova, podsetimo, počeo je 2014. i do sada je u njemu stradalo više od 50 ljudi.

Lažna otmica

Svedok-saradnik je tokom dva dana izlaganja otkrio i da je njihov "trojanski konj", preko kog je lično Miljković uspeo da prevari čak i pokojnog vođu škaljarskog klana Jovana Vukotića, s kojim se dopisivao preko Skaj aplikacije za komunikaciju, bio izvesni Pišta. Na isti način, preko lažnog Skaj naloga Leon, prema Lalićevom svedočenju, Miljković se dopisivao i s Veljkom Banovićem Votkom, najbližim saradnikom Luke Bojovića.

Veljko Banović Votka i Srđan Lalić foto: MUP, Privatna Arhiva

Prevara Lažni nalog na Skaju Zahvaljujući "trojanskom konju" i Kapetanovom telefonu, namamili su i Lazara Vukićevića, a Miljković je uspeo da se na Skaju spoji i s Vukotićem i Banovićem. - Miljkoviću sam napravio lažni novi nalog na Skaju, zvao se Leon. Preko tog naloga se spojio sa svim bitnim "škaljarcima". Predstavljao se kao novi ubica, koji je na raspolaganju. Raspitivao se da li među "škaljarcima" ima neko ko bi da ubije Belivuka i Miljkovića - pričao je Lalić i otkrio da su tako imali informacije ko im radi o glavi.

- Pomenuću Zemu, on je bio Pišta na Skaju, on je bio trojanski konj u škaljarskom klanu i za to je nagrađen s milion evra. Objasniću vam, on je služio kaznu u zatvoru Zabela, inače je živeo na Kosovu i uspeo je da se infiltrira do samog vrha tog klana, posebno pošto smo im izrežirali lažnu otmicu i ubistvo Milija Brašnjovića, koji je učestvovao u ubistvu "škaljaraca" Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u Atini - rekao je Lalić i objasnio da je Pišta poverenje stekao tako što je "škaljarcima" rekao da može da otme i ubije Brašnjovića. Oni su prihvatili i platili 200.000 evra.

foto: printscreen Proto thema, Printscreen Star.gr, Privatna Arhiva

- Izrežirali smo sve, ja sam kupio lažnu krv, koja se koristi na filmskim setovima, polili smo i razmazali po stanu, a u blizini kuće braće Budimir smo iskopali rupu i slikali ga kao mrtvog - otkrio je Lalić kako su uspeli da dobijaju sve informacije o tome da li ih prate, ali i ko želi da ubije Belivuka i Miljkovića.

Naveo je da su tako saznali da ih "škaljarci" prate oko stadiona Partizana, na kom su imali svoje prostorije, i da u svojoj komunikaciji tu lokaciju zovu "Titov grob". Prema Lalićevim rečima, klan se odmah organizovao da uhvati one koji ih špijuniraju, i tako je stradao Nikola Mitić.

foto: Dado Đilas, Zorana Jevtić, Privatna Arhiva

Kapetan i Zemo

Govoreći o krtici u suprotstavljenoj kriminalnoj grupi, Lalić je naveo da je uspeo da ostvari kontakt i s Miletom Radulovićem, zvanim Kapetan, kog su potom u Crnoj Gori, kako se sumnja, ubili Belivuk, Miljković, Nebojša Janković i još dva Crnogorca.

Atentat u Atini Misteriozni Brašnjović Svedok-saradnik otkrio je i da je u ubistvu vođe "škaljaraca" u Atini učestvovao Ljubomir Lainović, koga su potom pripadnici kriminalne grupe za koju je radio ubili na Kosovu i Metohiji, ali i Milinko Brašnjović. Brašnjović se, kako je naveo, neko vreme skrivao s Lainovićem, a onda je otputovao u Tursku. Inače, za Brašnjovića je javnost prvi put čula 2010, kad je zajedno sa Aleksandrom Stankovićem, zvanim Sale Mutavi, koji je bio najbolji Belivukov prijatelj, i Nikolom Vušovićem, zvanim Džoni sa Vračara, privođen zbog droge i oružja.

- Zemo je stekao njegovo poverenje, čak mu je tražio da se okume. Kad je to zatražio, uspeo je da ga namami da dođe u jednu vikendicu u Crnoj Gori, kao i Damira Hadžića i Adisa Spahića. Zemo ih je srdačno dočekao u vikendici i poslužio ih pićem. Tada su uletela ova petorica, koji su bili skriveni u jednoj prostoriji - otkrio je svedok-saradnik.

Namamili žrtve

Preko telefona Radulovića, koga su u životu držali dva meseca, namamili su Lazara Vukićevića, saznali da je "pink panter" Milan Ljepoja učestvovao u pokušaju ubistva vođe "kavčana" Radoja Zvicera u Ukrajini, ali i da Zdravko Radojević prikuplja i daje "škaljarcima" informacije o kretanju Belivuka i Miljkovića.

