SRBIN MAJKL ILI CRNOGORAC ILJMIJA? OVO JE JEDAN OD NAJVEĆIH BALKANSKIH NARKO-BOSOVA: Šatrovačkim varao policije širom sveta

Srbin Majkl Doković uhapšen je u julu 2019. godine u Bazelu, u podzemnoj garaži sa 603 kilograma kokaina. Ipak, onda se ispostavilo da Majkl Doković nije Majkl Doković, a ni Srbin. Jedino je stvarno bilo 603 kilograma kokaina, a priča o njemu je zanimljivija od svakog filma.

Nekoliko policija, Europol i američka agencija DEA više od godinu dana vodile su tajnu operaciju „Familija“ na čijoj se meti našla, kako su opisali, „međunarodna banda krijumčara droge“, koja je koristila privatne mlaznjake za transport kokaina. Istraga se vodila na tri kontinenta: Evropi, Aziji i Južnoj Americi, skoro sve kockice su bile složene, ali nedostajala je ona ključna: hvatanje krijumčara na delu.

Istražitelji su raspolagali sa dosta podataka, znali su da krijumčari koriste privatne mlaznjake, jer putnici i teret iz takvih letelica ne prolazi tako rigoroznu kontrolu na aerodromima jer niko ne očekuje da će neko na taj način švercovati drogu. To je znao i Majkl Doković, koji se specijalizovao za tu vrstu šverca i razradio ga do tančina. Čak je imao i stjuardesu i putnike, sve je izgledalo kao običan let dobrostojećih putnika, ali je u koferima umesto garderobe bila droga.

Policajci su sumnjali da je u pitanju balkanska mafija, a kao glavna figura označen je izvesni Majkl Doković, Srbin star oko 60 godina. Policije i agencije su ga prisluškivale ali nikako nisu mogli da potpuno razumeju taj jezik, koji su opisali kao neki čudni srpski jezik, koji njihovi prevodioci nisu mogli da razumeju i dešifruju. Onda su se za pomoć obratili srpskoj policiji i poslali su snimke.

„Naši policajci su odmah shvatili koja je to šifra koju švajcarska policija i njihovi prevodioci nisu uspeli da razbiju. U pitanju je bio „šatrovački“ koji razume skoro svako dete u Beogradu, kada se menja mesto slogovima. Tada je počela grozničava trka sa vremenom“, rekao je svojevremeno jedan izvor iz MUP Srbije.

Otežavajuća okolnost je bila što su u razgovorima korišćene sve varijante takozvanog BHS (bosanski, hrvatski, srpski) jezika koji je izmislio Haški tribunal na suđenjima. Bilo je tu ekavice, jekavice i ijekavice i bilo je očigledno da su u šverc kokaina umešani skoro svi narodi sa prostora bivše Jugoslavije. Kao i mnogo puta pre i posle, kada je organizovani krminal u pitanju, nema ni granica ni predrasuda.

Onda su srpski policajci došli do ključnog podatka, kada i gde će stići kokain i gde će se obaviti primopredaja: Bazel, Švajcarska.

Klopka je postavljena, a kada je policija izvršila prepad u jednoj podzemnoj garaži u Bazelu, ulov je bio i bogatiji nego što su očekivali. Desilo se ono što se obično ne dešava, primopredaju je lično nadgledao i narko-bos Majkl Doković. U pitanju je čovek, kako je policija čula u razgovoru, koji je najmanje 20 puta organizovao avionske šverc ture i poslovao je sa stotinama kilograma kokaina. Sa njim su uhapšeni i njegovi pajtosi, pilot aviona češki državljanin Aleš Sokolik i Hrvat Silvijo Beljević.

Policija je osim kokaina zaplenila i deset luksuznih satova, devet mobilnih telefona, četiri pištolja od kojih je jedan imao prigušivač. Ali, tu nije bio kraj akcije.

Ispostavilo se da Majkl Doković, kako se predstavlja, ima srpsko državljanstvo, ali da je rođen u Podgorici, kao Iljmija Frljučkić. Putovao je dosta po svetu, menjao razna imena a najviše mu se svidelo Majkl Doković, kako se nazvao u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD). Tamo se čak oženio, na Floridi, ćerkom lokalnog policajca.

Ono što njegov tast nije znao je da se Majkl bavi svim vidovima kriminala, od kompjuterskih prevara, preko prevara sa platnim karticama, do pljački i šverca drogom. Kada je uhapšen u SAD, nagodio se da bude zaštićeni svedok protiv albanske mafije. Vlasti te zemlje nisu imale mnogo koristi od njegovog svedočenja, pa su ga na kraju proterali. Majkl je samo promenio ime i nastavio sa starim zanatom.

A onda je počeo da se bavi švercom kokaina na veliko. Već je imao kontakte i u Južnoj Americi, ali i u drugim delovima sveta. Drogom je snabdevao i Evropu, ali i Aziju, pa je i u Hong Kongu zaplenjeno 425 kilograma „njegovog“ kokaina. Tada je uhapšeno četvoro osumnjičenih od kojih je jedan bio državljanin Srbije.

Majkl ili Iljmija, je oko sebe okupio ekipu iz cele bivše Jugoslavije. Uhapšeno je ukupno 15 njegovih saradnika, među njima i njegova devojka Nevenka Čuturić i njen brat Siniša, inače državljani BiH koji su boravili u Hrvatskoj. Njih je policija presrela kada su iz belgijskog Antverpena krenuli put Beograda, a zadatak im je bio pranje novca.

U automobilu im je pronađeno čak milion evra u gotovini.

Majkl se komotno kretao na relaciji Beograd-Podgorica-Zagreb i svuda se tako i osećao.

Samo u Hrvatskoj su mu zaplenjene tri vile. Ono što je zanimljivo, na kokainu koji je zaplenjen u Bazelu, pronađen je karakterističan „pečat“, zaštitni znak kojim dileri obeležavaju drogu. To je bio lik Tonija Montane iz filma „Lice sa ožiljkom“, u kome Al Paćino igra dilera droge.

Isti glumac proslavio se još jednom ulogom, Majkla Korleonea iz serijala „Kum“, pa je možda baš zato i Iljmija rešio da postane Majkl.

Inače, Doković je krajem 2019. godine izručen Hrvatskoj iz Švajcarske.

