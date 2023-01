SADA ĆU SVIMA DA KAŽEM KAKVA JE ZAISTA ANA VOLŠ! Prijateljica nestale Beograđanke odlučila da progovori, objavila NOVE DETALJE

Američka policija i dalje traga za nestalom Beograđankom Anom Volš (39) kojoj se svaki trag gubi 1. januara, a polako se gubi i nada da je ona među živima. Njeni prijatelji i dalje su optimistični i ne gube nadu da će se ona pojaviti odnekud živa i zdrava.

Na društvenoj mreži sada su se pojavile potresne reči Anine koleginice i prijateljice S. A. koja je između ostalog navela da je upravo zbog nje postala bolji čovek i napredovala u karijeri.

nestala ana volš foto: Facebook/Ana Walshe

- Videla sam mnogo stranica, blogova koji pišu o Ani, a ne poznaju je, pa ću sada ja svima sa moje tačke gledišta da kažem ko je Ana Volš. Ona je najpažljivija, najljubaznija, iskrena, najpametnija i najvrednija osoba koju sam ikad srela - kaže S. A. i dodaje:

- Ništa od ovoga nema smisla... Srce me boli za tobom, za tvojim sinovima, za tvojom majkom. Ana je neverovatna.

Prijateljica je potom navela da je Ana bila veoma prizemna osoba iako je radila na visokoj poziciji i da je joj ništa nije bilo teško da uradi vezano za posao.

- Sve je radila sa osmehom na licu uz nekoliko pozitivnih reči kako bi ulepšala dan. Upoznala sam je kao novog menadžera koja je došla kod nas u firmu. Međutim, negde između je posatala moja prijateljica - napisala je ona i nastavila:

ana i brajan volš, koji je uhapšen zbog ometanja istrage foto: Privatna Arhiva

- Bila je uz mene tokom duboke depresije. Podigla me je i rekla da sam ja spremna za veću poziciju nego što sam bila u tom trenutku. Razgovarale smo o majčinstvu i pre nego što je postala majka.

S. A. je u svojoj potresnoj objavi na društvenoj mreži navela i da je nestala Ana Volš nakon što neko vreme nisu dobijali platu u firmi, ponudila da joj da novac iz svog džepa.

- Sećam se da naše odeljenje nije dobilo platu dve nedelje zaredom i morala sam da platim račune, a ona me je pitala: "Koliko treba da ti dam čekova?" i ja sam joj rekla. Bez oklevanja je rekla da će se odmah vratiti i htela je da plati iz svog džepa - piše prijateljica, gde dodaje da to tada uopšte nije bila njena odgovornost:

nestala ana volš foto: Instagram/anawalshe

- Kada sam prešla u sektor menadžmenta, pozdravila me i dala mi je do znanja da sam sposobna za taj posao i bila je ponosna na mene. To mi je zaista značilo! Nikad joj nisam rekla da sam zbog nje donela odluku da konačno pređem u menadžement.

Anina koleginica i prijateljica ispričala je da je bilo nemoguće videti Beograđanku neraspoloženu.

- Nikada je nisam videla ljutu ili uznemirenu ili bez rešenja za sve što se dešavalo. Ana je inspirisala i podigla mnoge koji su imali sreće da se ukrste s njom. Ona je prava. Ona je sve što biste želeli i trebali da imate od poverenja, prijatelja, vođe... - istakla je ona, pa osudila pojedine ljude:

- Sram vas bilo za sve blogove, veb stranice koji imaju nešto negativno i nemarno da kažu o njoj. Ana, toliko te svi vole, i tako mi je žao što je ovo postala tvoja priča, ali za one koji vas istinski poznaju i vole, uvek ćemo se postarati da se govori istina. Moje srce je uz tebe i momke.

Ispod ove objave ređali su se mnogobrojni komentari podrške uz nadu da će Ana biti nađena.

- Hvala ti za ovo. To je sve čega se sećam o Ani, samo dobre stvari i osećanja. Tako srceparajuće. Neka njene sinove usvoje ljudi koji će ih zaista voleti! Neka jednog dana nađu mir. Kada monstrum doneseovu odliku da li znaju šta će biti sa decom. Tako uznemirujuće! Muka mi je od toga - stoji u jednom od komentara.

Podsetimo, Ana Volš, nestala je 1. januara oko četri sata ujutru kada je izašla iz porodičnoj kući u američkoj državi Masačusetsu, gde je trabala taksijem da ode na bostonski aerodrom kako bi odletela za Vašington gde je morala hitno da se javi na posao.

brajan volš na saslušanju foto: AP Greg Derr

Američki mediji preneli su da je Brajan Volš, koji je u nedelju uhapšen zbog ometanja istrage američke policije o nestanku njegove supruge punih 12 godina lečio se u psihijatrijskoj ustanovi, a otac ga se odrekao i nije želeo da čuje za njega do smrti.

Kako prenose američki mediji, iako se za sada sumnjiči samo za ometanje istrage, policija poseduje sve više dokaza da je Volš suprugu ubio u podrumu kuće, zatim njeno telo raskomadao, zavio u tepih i u svom automobilu odvezao 76 kilometara dalje na deponiju, na kojoj se otpad uništava i od njega se proizvodi struja.

(Kurir.rs)