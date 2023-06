NEOČEKIVANI POTEZI RODITELJA DEČAKA-UBICE SA VRAČARA Blokiranje imovine, zaustavljanje na granici: Zbog ovih 5 RAZLOGA gube živce?

Informacijom da su roditelji dečaka-ubice, koji je u OŠ "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro vršnjaka i čuvara škole, krenuli u potragu za notarom, pokrenute su špekulacije da porodica ili jedan njen deo razmišlja o napuštanju Srbije, a samo nekoliko dana kasnije, majka i desetogodišnja sestra dečaka zaustavljene su na granici sa Severnom Makedonijom.

Iako su detalji njihovog zadržavanja na graničnom prelazu Prohor Pčinjski još nepoznati, baš kao i razlog putovanja, mesto na koje su se uputile, kao i osnov po kojem su zadržani na granici, jasno je da su posle skoro 50 dana od masakra u "Ribnikaru" roditelji dečaka ubice postali poprilično nervozni.

Činjenica 1: Otac u pritvoru

Otac dečaka ubice uhapšen je istog dana kada je njegov sin počinio masakr u “Ribnikaru”. Njemu se na teret stavlja teško delo protiv opšte sigurnosti, da nije dobro obezbedio oružje koje se nalazilo u stanu, a koje je 13-godišnji dečak koristio u svom jezivom pohodu. Sumnja se i da je učio sina kako da koristi oružje, ali i da ga je vodio u streljanu da puca, možda i pre nego što je napunio 12 godina.

Sudija je 2. juna doneo rešenje kojim se ocu dečaka produžava pritvor do 30 dana i to kako je saopšteno, "usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni, u slučaju boravka na slobodi, u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i s obzirom na to da je okrivljeni osnovano sumnjiv da je izvršio krivično delo za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od više od deset godina, a način izvršenja i težina posledica krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka".

- Ukoliko je nastupila teška telesna povreda nekog lica ili imovinska šteta velikih razmera, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. Međutim, ukoliko je smrt nastupila kod jedne ili više osoba, učinilac će se kazniti zatvorom od dve do 12 godina - kaže advokat Nikola Ristović.

VJT ispitaće i da li je otac zapuštao i zlostavljao sina.

Činjenica 2: Postupak protiv majke

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je po službenoj dužnosti formiralo predmet kako bi se utvrdilo da li se u radnjama majke (46) dečaka, stiču elementi krivičnog dela - zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

Tim povodom, ona je 24. maja saslušana u prostorijama Policijske uprave za grad Beograd gde je duže od dva sata govorila o njenom odnosu sa sinom, odnosima u porodici, odnosu dečaka i oca, da li je znala da je otac vodio dečaka u streljanu i da drži oružje u stanu...

Ipak, najveći deo pitanja bio je vezan neposredno za vreme pre masakra, odnosno da li je bilo šta nagoveštavalo da bi njen sin mogao da počini jeziv zločin.

Činjenica 3: Ocu blokirana imovina

Odluka Višeg suda u Beogradu kojom je ocu dečaka ubice zabranjeno da raspolaže svojom imovinom usledila je nakon što je zatražio da mu u posetu u pritvor dođe notar. Namera mu je, navodno, bila da overi potrebnu dokumentaciju, kako bi mogao da raspolaže imovinom, odnosno da je proda ili prenese na rodbinu.

Prema informacijama koje posedujemo, neke porodice ubijene dece istakle su imovinsko pravni zahtev prilikom davanja iskaza u Tužilaštvu u istrazi koja se vodi protiv oca zbog sumnje da nije obezbedio pištolje za koje je imao dozvolu, a koje je potom njegov sin uzeo i izvršio masovno ubistvo u “Ribnikaru”.

- Advokat porodica je podneo zahtev Višem sudu da se ocu dečaka ubice zabrani da raspolaže, otuđi i optereti nepokretnosti i pokretne stvari čiji je vlasnik, a u koje spadaju stan u Beogradu, delovi poslovnog prostora i putničko motorno vozilo. S obzirom da je tražio notara kako bi mu bilo omogućeno da raspolaže svojom imovinom, što znači da može i da je proda, sud je doneo odluku da mu se to zabrani - kaže izvor.

To znači da neće moći da proda ništa što je u njegovom vlasništvu dokle god traje istraga, odnosno postupak protiv njega. Tek kada bude doneta pravosnažna odluka moći će da raspolaže svojim nepokretnostima.

Činjenica 4: Majci blokirana imovina

Par nedelja nakon što je sud zabranio ocu dečaka-ubice raspolaganje imovinom, to je učinjeno i u slučaju 46-godišnje majke. Kako je zvanično obelodanjeno, “Viši sud u Beogradu doneo je rešenje kojim je odredio privremenu meru zabrane majci da otuđi i optereti nepokretnosti čiji je ona vlasnik, a reč je o više nepokretnosti na teritoriji Beograda, te je istovremeno određen i upis zabeležne ove zabrane u Katastar nepokretnosti”.

Takođe, određen je rok od 30 dana u kojem su članovi porodice jednog od ubijenih učenika dužni da pokrenu parnični postupak radi naknade nematerijalne štete zbog smrti bliskog lica. Ova mera može trajati do pravosnažnosti okončanja parničnog postupka, a žalba ne odlaže izvršenje.

Na ovaj potez sud se pre svega odlučio jer je majka u prethodnom periodu obilazila veliki broj notara kako bi eventualno prenela svoju imovinu na treće lice, ali je svuda odbijena.

Činjenica 5: Zaustavljanje na granici

Konačno, do sada poslednji čin ove drame viđen je u subotu kada su policijski službenici majku (46) i njenu ćerku (10) zaustavili kada su pokušali da napuste Srbiju. Kako su mediji već pisali, one su pokušale iz Srbije da odu preko graničnog prelaza Prohor Pčinjski, najverovatnije dalje ka Grčkoj.

Nakon saslušanja ona je puštena na slobodu, a prema rečima advokata Nikole Ristovića, ukoliko se protiv nekog lica prikupljaju pojedine dokazne radnje kako bi se utvrdilo da li se stiču elementi krivičnog dela - zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, nema razloga da ta osoba, protiv koje se prikupljaju pojedine dokazne radnje, ne može da napusti zemlju.

- Naravno, to važi u slučaju da nisu izrečene mere kao što su pritvor, kućni pritvor, zabrana napuštanja stana.. - objašnjava advokat Ristović.

U ovom trenutku, međutim, nije jasno kakva su sve ograničenja postavljena pred majku dečaka-ubice nakon što je protiv nje pokrenut postupak.

