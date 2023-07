IZMASAKRIRAO PRIJATELJA, TRUDNA VERENICA GA PREPOZNALA PO KAIŠU Stefan ga primio u kuću, a albanski monstrum ga ubio sa 120 UBODA

Albanski kamenorezac, serijski ubica Mane Driza, kojem su dali nadimak Toni Montana po liku iz antologijskog filma "Skarfejs", posle punih 20 godina u aprilu 2019. konačno je osuđen na 20 godina zatvora zbog nepojmljivo brutalne likvidacije svog prijatelja počinjene 22. juna 1999. godine u Velikoj Britaniji.

Driza, tada star 21 godinu, izbo je 120 puta nožem dve godine starijeg Stefana Moru. Pritom ga je krvnički tukao i drvenom drškom sekire. Morino telo je pronašla njegova verenica, koja je u to vreme bila u šestom mesecu trudnoće, uspela je da ga prepozna samo na osnovu specifične srebrne kopče na kaišu. Morino telo je od brojnih uboda i povreda nanetih udarcima bilo unakaženo do neprepoznatljivosti.

Najava zločina

Driza je pobegao iz Albanije 1997. godine nakon što je u svom rodnom selu Biša ubio Elmaza i Lavdoša Kananija, oca i sina. Strahujući od osvete njihovih rođaka, iste godine, 23. avgusta, pobegao je u Veliku Britaniju. Tamošnju policiju je uverio da se zove Sokol Drenova, da je dve godine mlađi nego što je zaista bio, da je 17-godišnje siroče bez dokumenata i da je izbeglica sa Kosova koji je pobegao pred represijom srpskih vlasti prema etničkim Albancima. U Britaniji je dobio dozvolu da ostane do 16. decembra 2001. godine.

Uskoro se oženio čistačicom iz Brazila, ali su se razveli nedugo potom, pošto im brak nije funkcionisao. Nakon toga je Driza prešao da živi kod svog prijatelja, Albanca Stefana Bledara More. Njihovo prijateljstvo nije dugo potrajalo. Samo nekoliko meseci kasnije Driza je ubio svog cimera zbog sumnje da mu je ovaj ukrao bračni prsten. Novi zločin je počinio samo dve godine nakon ubistva oca i sina u rodnom selu.

Driza je bio zaposlen u kamenorezačkoj radionici u Votfordu. Kada je u devet sati ujutru na dan ubistva došao na posao, pričao je svojim kolegama kako mu je prijatelj s kojim je živeo ukrao venčani prsten, nešto što je doživeo "kao najgoru moguću vrstu uvrede". Na poslu se pojavio u veoma lošem raspoloženju. Njegove kolege su kasnije policajcima ispričale da je delovao izuzetno uznemireno jer je ostao bez nečega što je imalo važnu sentimentalnu, a ne samo običnu materijalnu vrednost.

Na kraju je Driza, posle svega pola sata provedenog na poslu, rekao da ne može više tu da ostane i da mora da se vrati kući "da to sredi". Jednog od kolega je zamolio da ga odveze do podzemne železnice, a pre toga do prodavnice gde će da kupi nož. Više puta je izgovorio: "Ubiću ga"! Međutim, njegove kolege se nisu previše obazirale na to što je govorio, niti su pokušavale da ga odgovore od odlaska kući.

Otprilike u isto vreme kada je Driza otišao s posla, Stefan More je bio u bolnici sa Zoe Blai i prisustvovao redovnom pregledu na koji je njegova trudna verenica otišla. Pre nego što je pregled završen, nešto posle 10 sati, More joj je rekao da bi trebalo da ode do kuće kako bi se presvukao za posao. Tada ga je poslednji put videla živog.

Zoe je u istrazi ispričala da joj je Stefan tog jutra pokazao zlatan prsten za venčanje i stavio joj ga na prst. Namera mu je bila da proveri da li joj veličina prstena odgovara kako bi kasnije otišao u prodavnicu nakita i za nju poručio venčani prsten odgovarajuće veličine.

Gotovo u isto vreme Driza i More su se vratili u stan u kojem su živeli. Ubistvo se verovatno dogodilo čim su se sreli.

"Dvojica za dvojicu"

Zoe Blai, koja nije živela sa verenikom, pronašla je Stefanovo telo tek sutradan ujutru. Čim je zločin otkriven, Driza je identifikovan kao glavni osumnjičeni. Međutim, on je još prethodnog dana uspeo da pobegne iz Londona.

Samo nekoliko sati nakon ubistva počinjenog u severozapadnom delu Londona, Driza je odleteo u Milano. Ali ni tamo nije uspeo da obuzda svoju narav. Za manje od šest meseci našao se u italijanskom zatvoru zbog ubistva još dvojice muškaraca. Artana Maskaja i Alberta Blusaja je ubio u baru u Kataniji, na Siciliji. Samo sticajem okolnosti njegov napad preživela je treća prisutna osoba jer se zaglavio pištolj iz kojeg je Mane Driza pucao. Na suđenju u Italiji je izneta tvrdnja da je Driza, nakon izvršenog zločina, izgovorio: "Vi ste ubili toliko - dvojicu - to je sada dovoljno". Istražiteljima je navodno rekao da je ubistvo počinio na nagovor jednog Albanca koji mu je platio da to učini. Sicilijanski sud ga je osudio na 20 godina zatvora.

Kada su agenti britanskog Skotland jarda saznali da je Driza uhapšen u Italiji, otputovali su na Siciliju kako bi prvi put s njim obavili detaljan razgovor. Driza im je tada priznao da je u Britaniju doputovao kako bi pobegao od albanske policije, kao i od rođaka svojih žrtava koji su planirali da mu se osvete. U prvom trenutku je pokušao da uveri inspektore kako je Stefana ubio u samoodbrani, što je bio besmislen pokušaj odbrane s obzirom na način kako je usmrtio sunarodnika. Na kraju je ispričao policajcima da se seća da je Stefan došao sa nožem, ali nije mogao da se "seti nasilja koje je usledilo".

Jedinstven slučaj

Bilo je potrebno mnogo godina kako bi ga britanska policija, posle odslužene zatvorske kazne u Italiji, dovela pred britanski sud. Inspektor Gari Monkrif koji ga je saslušavao izjavio je na suđenju:

"Driza je bio izuzetno nasilan pojedinac koji nije oklevao da reši probleme ubijanjem. On je slobodno priznao sva ubistva koja je učinio, ali nikada nije pokazao žaljenje".

Na sudu su iznete sve pojedinosti zločina koje je počinio u Londonu. Grlo njegove žrtve bilo je isečeno, a glava mu je visila pod čudnim uglom. Osim više od 120 ubodnih rana, obdukcijom su ustanovljene brojne frakture na glavi žrtve. Ubodi nožem su bili toliko nasilni da je oštrica noža probijala mozak ubijenog Stefana, kao što mu je i srce probijeno nekoliko puta.

Tužilac u ovom slučaju Tim Krej je na suđenju rekao:

"Scena u toj kući u Vembliju bila je užasna... Stefan je bio izboden i prebijen do smrti. Vrh noža kojim je usmrćen bio je zabijen u potiljak njegove lobanje. U ovom slučaju ne postoji nikakvo opravdanje za ono što je optuženi učinio svom prijatelju".

Sudija Sara Manro osudila je Drizu na kaznu od minimum 20 godina zatvora. Prilikom obrazlaganja presude je rekla:

"Ovo je vrlo neobičan, ako ne i jedinstven slučaj. Ubica je koristio ručku za sekiru, nož i nož za sireve kako bi Stefanu Mori naneo više od 120 rana u brutalnom i nemilosrdnom napadu".

I u Albaniji je 2001. godine Mane Driza u odsustvu osuđen na zatvorsku kaznu zbog dvostrukog ubistva s predumišljajem.

(Kurir.rs/Ekspres)