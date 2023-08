"CEO SVET OBIŠLA BRODOM I NA KRAJU SE UDAVILA NA SMRDLJIVOJ PLAŽI" Potresne reči oca nastradale Ive: Ovaj poziv je ugasio nadu

Iva Balog (27) iz Novog Sada, čije je beživotno telo pronađeno nakon gotovo dvodnevne potrage pored obale u Dunavu na području Starih Banovaca, biće sahranjena sutra na groblju u Sremskoj Kamenici.

Atila Balog, Ivin otac, skrhan od bola, navodi da mu je nadu da će ćerku pronaći u sekundi prekinuo poziv inspektora.

Iva Balog poslednji put je viđena kod Oficirske plaže u Petrovaradinu, gde je gotovo dva dana vršena detaljna pretraga.

"Napravili smo ogromnu pretragu i na kopnu i po vodi jer nam niko nije potvrdio da li je ona ostala u vodi ili je izašla. Uporedo smo tražili i momke koji su tvrdili da su bili sa njom i bacali kamenčiće, pa neke druge navalentnije momke, ma svaku informaciju koju smo dobili išli smo ka njoj, međutim kada su me zvali iz policije da mi kažu da su je našli… svaka nada je iščezla", kaže otac nastradale devojke.

Šta se dogodilo niko ne zna da potvrdi, kaže Atila, ali ishod je isti.

"Ona više nije živa. Pozvali su me iz policije, inspektor me je pozvao da dođem u Policijsku upravu u Staroj Pazovi. Odatle sam išao do kapele da je prepoznam. Nemam reči. Ceo svet je obišla brodom i na kraju se udavila na ovoj smrdljivoj plaži", dodao je skrhani otac.

Iva će biti sahranjena danas u 13 sati na groblju u Sremskoj Kamenici.

foto: Printscreen

U danu kada je pronađeno telo njihove ćerke, Ivina majka, Arijana Balog govorila je o tome koliko se njena ćerka radovala povratku kući.

"Pet meseci je napornog radila. Po 13, 14 sati je ona bila na nogama. Tog dana kada je nestala je bila presrećna, ceo dan je skakutala što je došla kući, što vidi brata i sestru, nas roditelje, ali i što će posle toliko vremena biti sa prijateljima", rekla je uplakana žena.

foto: Printscreen/Facebook

Još nije obelodanjeno pod kojim okolnostima i ko je pronašao nesrećnu devojku. Nakon što je porodica identifikovala Ivu, njeno telo je trebalo da bude poslato na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. Međutim, njena sestra Martina otkrila je da je Ivu prilikom ulaska u vodu izdalo srce pri ulasku u Dunav i zato obdukcije neće ni biti.

Podsetimo, Iva Balog poslednji put je viđena na plaži Oficirac u Petrovaradinu u subotu oko 4 sata posle ponoći gde je bila na žurki i navodno otišla da se okupa u Dunavu sa drugaricom.

Do porodice je isprva stigla informaciju da je Iva sa drugaricom ušla u vodu da se rashladi, a zatim je ona izgubila iz vida. Međutim, četri mladića koja su sedela kod obale opisali su da je Iva izašla iz vode i da se uputila ka muzici. S druge strane neko od posetilaca žurke naveo je da je Iva pričala sa mladićem, navodno strancem iz Amerike ali te informacije nisu potvrđene. Šta se zapravo dogodilo utvrdiće istraga koju vodi nadležno tužilaštvo.

(Kurir.rs/Nova)