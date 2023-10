"OVU BOL NE BIH POŽELEO NI NAJGOREM NEPRIJATELJU!" Boris i Dejana poginuli pre tačno godinu dana, skrhani roditelji spremaju pomen

Boris Majorski (18) i njegova devojka Dejana Neralić (17) iz Stare Pazove poginuli su pre tačno godinu dana u stravičnom udesu na magistralnom putu Inđija-Beška.

Pa da podsetimo, mladi ljubavni par tog kobnog dana 18. oktobra 2022. krenuo je na izlet u Vrdničku kulu motorom kojim je upravljao Boris Majorski, dok je njegova devojka Dejana bila suvozač. Do nesreće je došlo kada osumnjičeni Slobodan B. (83) iz Krčedina koji je, kako se sumnja, izazvao nesreću vozeći "mercedes" nije ustupio prvenstvo prolaza vozaču motora i direktno se zakucao u njih.

boris i dejana poginuli kada su krenuli na izlet foto: Privatna Arhiva

Vladimir Majorski, neutešni otac nastradalog Borisa rekao je za Kurir "da ovo što su oni doživeli i preživeli za ovih godinu dana ne bi poželeo ni najgorem neprijatelju".

- Da ostanete bez deteta u koje ste uložili svu svoju snagu i podarili mu život ne može da se poredi ni sa jednim bolom. U trenu smo ostali bez Borisa i Dejane i to tuđom greškom - u jednom dahu priča Vladimir i dodaje:

- Jako sam ljut na čoveka koji nam je ubio decu! Ovde nije u pitanju saobraćajni prekršaj koji može da se plati zbog prekoračenja brzine, ovo je ravno ubistvu. Smatram da čovek koji je u devetoj deceniji nema šta da radi za volanom!

dani sreće, dejana i boris proslavili njegovo punoletstvo, ali nažalost nisu dočekali njeno foto: Društvene mreže

Kako nam je dalje naveo naš sagovornik, on je od osumnjičenog Slobodana B. očekivao makar ljudski da ih pozove telefonom i izjavi saučešće, ali do toga nije ni došlo.

- Taj čovek se nije udostojio ni kao ljudsko biće da nas pozove i da nam izjavi saučešće. Znate, to je moglo svakom vozaču da se desi, pa čak ne daj Bože i meni. Ali, ja bih znao šta da uradim u toj situaciji, rekao bih: "Kriv sam i treba da me kaznite i biću iza rešetaka zbog moje greške!" A on je odlučio da pljuje mrtvu decu - kaže Vladimir i dodaje:

- Sramota! Pokušava na taj način da se "opere" i da pred sudom prikaže da je moj sin ustvari kriv i da su u pitanju neke sekunde. Čekajte, baš bih voleo da vidim kakvi su refleksi čoveka u devetoj deceniji.

jezive scene nakon udesa foto: Instagram/192_rs

Prema njegovim rečima, jako ga uznemirava cela situacija vezana za suđenje za smrt njegovog sina i devojke, ali kako kaže neće odustati i boriće se da se osumnjičeni adekvatno kazni.

- Nakon nepravosnažne presude žalio se na visinu kazne od tri godine, pa je predmet sada u rukama Apelacionog suda u Novom Sadu. Takođe, na visinu kazne žalila se i tužiteljka koja smatra da je ovo mala kažna za počinjeno krivično delo - kaže on i dodaje:

- Boriću se i nikad neću odustati da se pravda zadovolji! Smatram da treba da probudimo svest o tome da stariji vozači ne smeju da voze kako više nikada ne bismo imali ovakve slučajeve. Svako ko napravi ovako nešto u tim godinama treba da ide u zatvor i da to bude pouka za sve ostale. Bolje im je da se igraju sa unucima kući, nego što sedaju za volan. Želim da imamo što manje porodica kao što smo mi...

boris i dejana poginuli kada su krenuli na izlet foto: Društvene mreže

Kako nam je dalje naveo Vladimir, sa porodicom i prijateljima obeležiće godišnji pomen.

- Imamo još jedno dete i moramo da podignemo glavu i da se borimo. Ne smemo odustati od života koji je bio nepravedan prema nama - kaže Borisov otac i dodaje:

- Obeležićemo pomen za našu Dejanu i Borisa, prvo ćemo se okupiti u 12 sati u pravoslavnoj crkvi u Golubincima, nakon čega ćemo se zajedno uputiti na mesto njihovog večnog počinka. Kada to obavimo idemo na mesto nesreće gde su naša deca izgubila život.

1 / 2 Foto: Društvene mreže

Ožalošćeni otac naveo je i da ga raduje to što su nadležni uslušili njihov apel i odlučili da na kritičnoj raskrsnici gde su poginuli Boris i Dejana uradi kružni tok.

- Na mestu gde su nam poginula deca odavno je crna i kritična tačka, gde su mnogi poginuli ili su povređeni. Apelovali smo da se to reši i dobili smo informaciju da opština Inđija ima u budućem planu takav projekat - naveo je Vladimir.

motor završio ispod klupe na autobuskom stajalištu foto: Instagram/192_rs

Vladimir Majorski kaže da su njegova supruga i on u skoro svakodnevnom kontaktu sa Dejaninom majkom.

- Nama je ista bol, ista tuga, ista sudbina. Mi se najbolje razumemo, imamo prijatelje koji nas bodre "kako život ide dalje", ali verujte kao da mi nismo iz te priče, kao da ne pripadamo tom životu. U kontaktu smo i sa roditeljima koji su izgubili takođe, decu u saobraćaju i mi se jako dobro razumemo - kaže potresnim glasom Vladimir.

