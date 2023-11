ŽENU (60) SILOVAO DEVEROV SIN (13)! JEZIV NAPAD KOD IVANJICE: "Nudila sam mu bombone, ali on je nastavio da me zlostavlja"

Jedna šezdesetogodišnja meštanka sela iz okoline Ivanjice tužila je svog devera tvrdeći da ju je njegov sin 2020., kada je imao samo 13 godina, pretukao, vezao i silovao u šumi!

Nesrećna žena je, pored oca dečaka, tužila i Centar za socijalni rad u Ivanjici jer nisu adekvatno reagovali i zbrinuli maloletnika - nasilnika, koji ima psihičke probleme i smetnje u razvoju.

Za pretrpljene duševne bolove i povredu ugleda i časti, žena od devera i Centra za socijalni rad traži odštetu u iznosu od 4,75 miliona dinara.

Proganjao je od malena

Kako smo saznali, žena u tužbi ističe da je ranije prijavljivala Centru za socijalni rad da se dečak, koji živi u komšiluku, čudno ponaša prema njoj i da je proganja, ali da u toj ustanovi ništa nisu učinili da pomognu i njoj i maloletniku.

Takođe je navela da je otac dečaka bio dužan da se brine o zdravstvenom stanju sina i da ga pošalje na lečenje, pošto je sklon devijantnom ponašanju.

U Višem sudu u Čačku nedavno je održano ročište u kojem je strina dečaka, koji sada ima 16 godina, do detalja opisala kako ju je on napastvovao 20. juna 2020.

- Tog dana dečak me je pitao da zajedno idemo u šumu da beremo pečurke, ali ja sam ga oterala. Međutim, kada sam krenula ka šumi, primetila sam da on ide zamnom. Pitala sam ga zašto me prati, a on mi je odgovorio: "Šta te briga!" Primetila sam da u džepovima ima neke kanape i neki oštar predmet, pa sam telefonom pozvala muža da mu kažem da me je strah od njegovog bratanca - rekla je očajna žrtva i dodala:

- Muž mi je rekao da oteram dečaka, ali on me je i dalje pratio. Otprilike na sat vremena hoda od kuće, odjednom je skočio na mene. Pošto je i tad bio jači od mene, vezao mi je kanapima ruke i noge, pa me silovao... Sve vreme me je jednom rukom držao za vrat. U jednom trenutku sam uspela da se otrgnem i da se uhvatim za neku šljivu, ali on me je povukao za kosu i telo, udarao me je po glavi i šutirao po butini. Onda me je opet silovao. Ja sam mu sve vreme govorila da prestane, čak sam mu i nudila bombone da me ostavi na miru i dozivala sam meštane, čija je kuća udaljena oko 150 metara odatle, ali me niko nije čuo.

Kako je dalje ispričala zlostavljana žena, ona je tokom torture pokušala da dohvati mobilni telefon, koji joj je bio u kecelji, ali nije uspela.

- Kad je završio sa silovanjem, rekao mi je da ni slučajno ne kažem ništa mom mužu i njegovoj majci. Ja sam potom otišla kod komšija koji žive u blizini šume, nisam mogla da pričam od šoka... Dečak me je sve vreme pratio... Onda sam otišla kući, a pre nego što sam ušla u dvorište, gađao me je kamenjem... Onda sam skupila hrabrost da se poverim samo jednoj komšinici... Ubrzo potom, dečak je uleteo kod nas u kuću i rekao mi da idemo na sprat, pošto još nije završio! Tad sam sve ispričala i svom mužu, koji je u šoku pitao bratanca: "Jesi li ti normalan, šta si uradio?!", a dečak je otišao - kazala je zlostavljana žena.

Advokat oca maloletnog nasilnika osporio je sve navode tužbe, dodajući da je slučaj veoma komplikovan i da nije jasno kako je dečak sa 13 godina mogao da siluje 43 godine stariju ženu. Otac i njegov zastupnik osporavaju i tvrdnju nesrećne žene da je ona pružila otpor nasilniku.

I zastupnik Centra za socijalni rad je odbacio navode tužilje, naglašavajući da im se ona samo jednom obratila, kada je prijavila da je dečak krišom gleda kroz prozor kupatila. Kako su naveli, maloletnik tada nije bio pod njihovim nadzorom.

Ona napominje da je tada o svemu obaveštena policija, nakon čega je upućena na lekarske preglede.

- DNK nalaz iz Beograda je pokazao da su njegovi biološki tragovi nađeni na mom telu, ali su mi objasnili da on ne može krivično da odgovara jer je mlađi od 14 godina. Od kada se sve ovo dogodilo, osećam se užasno. Ranije sam bila šaljivdžija, vedra, a sada pijem više lekova za smirenje nego kada sam 2004. izgubila ćerku. Idem kod neuropsihijatra, a noću se zaključavam jer dečak i njegov otac mi se i dalje približavaju na ulici i dobacuju mi. U selu se sve pročulo, pa mi se smeju ili me gledaju čudno, govore: "To je ta", "Ona je silovana..." Imam osećaj krivice i sramote, pa izbegavam da izađem u javnost. Ranije sam radila oko stoke i išla u nadnicu, ali to sada mogu da radim veoma kratko. Nekad sam umela da uberem 80 kilograma malina za dan, a sada ne mogu. Na mene je bačena ljaga do kraja života - požalila se strina maloletnog nasilnika.

Nije joj motiv novac

Advokat Zoran Marković iz Ivanjice, koji zastupa žrtvu, izjavio je na suđenju da cilj njegove klijentkinje nije materijalna safisfakcija, već da se ovakve stvari više ne ponavljaju.

On je obrazložio u tužbi da žena na ime pretrpljenih bolova traži 200.000 dinara, a na ime doživljenog straha još milion dinara.

Takođe, žena je na ime duševnih bolova zbog krivičnog dela protiv dostojanstva ličnosti i morala tražila još dva miliona dinara, kao i još dva miliona zbog duševnih bolova na ime časti i ugleda, a dodatnih 550.000 za umanjenje životne sposobnosti.

