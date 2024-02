PIJAN PREGAZIO PEŠAKA NEREGISTROVANIM AUTOM, PA POBEGAO S MESTA NESREĆE: Tužilaštvo predlaže pritvor za vozača iz Bele Crkve

Više javno tužilaštvo u Pančevu je danas donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenog N.S. (29) iz Kusića zbog sumnje da je izvršio krivična dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.

- Osumnjičenom se stavlja na teret da se u subotu u večernjim časovima u Kusiću u ul. Mirka Stankovića, kao učesnik u saobraćaju na putevima nije pridržavao saobraćajnih propisa i time tako ugrozio javni saobraćaj da je doveo u opasnost život i telo ljudi, usled čega je nastupila smrt pešaka M.U. (59) iz Kusića. Postoje osnovi sumnje da je bez posedovanja vozačke dozvole i pod dejstvom alkohola upravljao neregistrovanim putničkim vozilom brzinom koju nije prilagodio noćnim uslovima vožnje u naseljenom mestu, te da je na kolovozu udario oštećenog pešaka, usled čega je oštećeni zadobio povrede od kojih je preminuo - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Pančevu. Osumnjičeni se tereti i da je napustio mesto saobraćajne nezgode i ostavio bez pomoći oštećenog koji je bio u neposrednoj opasnosti za život.

Milutin Urošević nastadao foto: Facebook

- Nakon saslušanja osumnjičenog u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu, koji je po nalogu ovog tužilaštva zadržan u trajanju do 48 časova, tužilaštvo je predložilo Višem sudu u Pančevu da se protiv osumnjičenog odredi pritvor u trajanju do 30 dana zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na svedoke i da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo - dodaje se u saopštenju.

Tužilaštvo će u daljem toku istrage ispitati svedoke i obaviti potrebna veštačenja.

Kako je Kurir ranije pisao, prolaznici su uočili telo Milutina Uroševića pored puta i pozvali policiju i Hitnu pomoć koja je nažalost samo mogla da konstatuje smrt nesrećnog čoveka koji se navodno, peške vraćao sa proslave.

Sin poginulog Ivan Urošević, za Kurir je ispričao kako je došlo do tragedije.

- Kako smo čuli, do nesreće je došlo kada se moj otac peške vraćao sa jedne seoske manifestacije. Bahati vozač ga je udario na samo 200 metara od njegove kuće, a onda pobegao. Ne mogu da shvatim zbog čega nije stao da mu pomogne? Strašno mi je to što ga je udario kolima i nije se zaustavio... Pa udariš kuče ili mače na ulici i izađeš iz kola da vidiš da li je povređeno, živo, ali on ništa. Dodao je gas i otišao - ispričao je potresen sin poginulog i dodao da on poznaje osumnjičenog, a da ga je poznavao i njegov otac jer su iz istog mesta.

- N. S. je, takođe, u subotu uveče bio na fešti u selu, a pre toga je bio u lovu. Rekle su mi komšije da je bio pijan, a u jednom trenutku je tražio od prijatelja da mu pozajmi kola kako bi otišao do drugog prijatelja. Taj drug ga je, navodno, odvraćao jer auto nije registrovan i N. S. nema vozačku dozvolu, iako zna da vozi - priča Ivan.