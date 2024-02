U LOZNICI OSUĐEN BIVŠI POLICAJAC: Vređao i napao novinara, evo kako je kažnjen

Bivši policajac proglašen je danas krivim pred Osnovnim sudom u Loznici zbog napada na Vladimira Mitrića, novinara "Večernjih novosti" dopisnika za ovaj grad i Šabac, za krivično delo ugrožavanje sigurnosti kao i za uvredu. Za ugrožavanje sigurnosti osuđen je na osam meseci, uslovno na dve godine, za uvredu sa 40 hiljada dinara, a sud je okrivljenom naložio i mere zabrane prilaska oštećenom na manje od sto metara, izjavio je danas, posle izricanja prvostepene presude, Mitrić za Kurir.

foto: Kurir/T.I.

- Za mene je najvažnije da je on oglašen krivim za ugrožavanje moje sigurnosti, zašta ga je Osnovno javno tužilaštvo (OJT) optužilo po službenoj dužnosti, kao i za uvredu, za šta sam privatno podneo tužbu. Visinu presude ne bih da komentarišem. Kako je od početka vođen ovaj postupak, kako su profesionalno i efikasno reagovali policija, OJT i loznički Sud osećam se kao da sam u nekom drugom gradu i državi. To je potpuno dugačije u odnosu na nepravdu koju sam preživeo ovde 2005. kada sam bio fizički napadnut i kada je na kraju napadač u Loznici osuđen na samo šest meseci, valjda taman dovoljno da se vrati na posao policajca. Tada je to bila apsolutna nepravda i sve je činjeno da batinaš bude oslobođen, za razliku od ovog poslednjeg slučaja - rekao je Mitrić.

Podsetimo, njega je 9. oktobra 2022. kada je po završetku izveštavanja u Dragincu, uz policijsku zaštitu, svratio u restoran bez ikakvog povoda počeo da vređa jedan muškarac. Ispostavilo se da je reč o penzionisanom policajcu iz susednog sela koji je radio u Beogradu. On mu je, kako je tada kazao Mitrić, rekao da "zna da će ga ovaj sigurno ponovo prebiti", misleći na policajca koji mu je 2005. godine naneo teške telesne povrede bezbol palicom.

Inače, Mitrić je napadnut 12. septembra 2005. godine, u ulazu zgrade gde je živeo, dok se vraćao sa novinarskog zadatka. Tada mu je jedna ruka slomljena, a pozadina tog napada ostala je do danas nerazjašnjena. Otada Mitrić ima stalno policijsko obezbeđenje i tako živi i novinarski posao radi i dan danas.

Kurir.rs/T.I.