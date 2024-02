"TRETIRATE ME KAO TERORISTU" Zvicerov saradnik Dekster žalio se na doživotnu robiju! Njegov saradnik JEDVA IZRUČEN SA TAJLANDA

Dario Đorđević, zvani Dekster, za kojim je Srbija raspisala međunarodnu poternicu zbog sumnje da je bio pripadnik vračarskog klana, žalio se na presudu suda u Austriji koji mu je izrekao kaznu doživotnog zatvora zbog šverca skoro pola tone kokaina!

Austrijski mediji, objavili su posle pronalska iskasapljenog tela Srbina u jednom stanu u Beču, da je muškarac čiji identitet još uvek nije saopšten ubijen po receptu Deksterove kriminalne grupe "koja je posebno bila surova prema izdajnicima iz svojih redova".

Zgrada u kojoj je ubijen Srbin foto: Printscreen/Kronen Zeitung, Shutterstock

Međutim, Đorđević u Beču nije osuđen za likvidacije već za ukupno 333 pošiljke droge, vrednosti nekoliko miliona evra.

U završnoj reči, pred presudu kojom je osuđen na maksimalnu kaznu, i sam se obratio sudu:

- Sudite mi protivustavno. Tretirate me kao teroristu - rekao je kako su preneli mediji pokazujući na četvoricu naoružanih pravosudnih stražara koji su stajali oko njega i dvojicu ispred vrata.

- Nisam kriv. Gde su ti milioni, nekretnine, automobili? Znate kako žive mafijaški bosovi - navodno je rekao Đorđević.

U odbrani, koju je u septembru prošle godine izneo pred sudom izjavio je i da je u Beč došao da kupi garderobu za decu.

- Nisam kriv. U Beč sam došao samo da kupim stvari za svoju decu. Postupak protiv mene nije fer - izjavio je, kako su preneli austrijski mediji Đorđević pred sudom.

Na pitanje sudija čime se bavi, on je odgovorio:

- Radio sam u kafiću i zarađivao 300 evra mesečno. Nemam imovinu.

Presuda na doživotnu robiju, doneta je zbog optužbi da je 2020. i 2021. organizovao prodaju 500 kilograma heroina i kokaina velike čistoće u prestonici Austrije. Droga je, kako navode, brodovima stizala iz Holandije i povremeno iz Slovenije. Pravosuđe te države označilo ga je kao "kuma mafije" pred kojim je policija bila nemoćna. Kako je opisano, kriminalna grupa koja je pod njegovim vođstvom delovala u Austriji koristila je Skaj i Anom aplikaciju za komunikaciju, preko koje nisu razgovarali već su slali slike, video i audio-poruke.

Dario Đorđević, kako navode, dovođen je iz pritvora u sud uz neviđene mere obezbeđenja.

Inače, austrijski mediji u junu 2021. objavili su da je on uhapšen u Beču i to zbog sumnje da je oteo i mučio svog saradnika zbog duga od 2.000 evra.

Posle sprovedene istrage, on je osuđen zbog prodaje velikih količina droge.

Austrijski mediji, objavili su da je u međuvremenu na Tajlandu uhapšen i jedan od njegovih najbližih saradnika i da je posle jednog neuspelog pokušalog izručenja Beču, on u pritvor austrijske prestonice stigao u martu prošle godine.

- Tridesetogodišnji Srbin koji je osumnjičen da je u Austriju prokrijumčario 193 kilograma kokaina, 87,5 kilograma heroina i prodavao je preko „Dekstera” i koji je uspeo da pobegne na Tajland kada je hapšen Đorđević, tamo je priveden i zadržan u pritvoru po međunarodnoj poternici - prenosi austrijski destandard.at.

Međutim, kada je četvoročlani tim austrijske policije otišao u leto 2022. da ga prebaci čarter letom iz Bangkoka u Beč i tada je nastao pravi haos.

- Tajlandski zvaničnici predali su Srbina ali je on pokušao da se povedi udarajući glavom o zemlju dok su ga sprovodili kroz tunel koji vodi do aviona. Govorio je da će samo mrtav da bude ubačen u avion za Austriju, ponavljao da je Austrija korumpirana i da presretnute poruke nisu njegove. Tada mu je uručena kopija odluke o izručenju ali je on pocepao na komade pred policajcima - otkrio je austrijski portal šta se dešavalo prilikom prvog pokušaja izručenja Srbina sa Tajlanda.

Ipak, 12. marta prošle godine on je prebačen u zatvor u Austriji i to pod najjačim merama obezbeđenja.

- Bio je potpuno vezan, sa zaštitom za glavu i hirurškom maskom - navodi ovaj portal.

Sarađivao sa Zvicerom foto: MUP RS, Shutterstock

Inače, Srbija je za Deksterom, koi nosi nadimak po serijskom ubici iz TV serije, zbog sumnje da je bio pripadnik vračarske grupe koja je bila ispostava kavačkog klana Radoja Zvicera, i da je učestvovao u ubistvima Dragana Ristića Čađe i Aleksandra Halabrina.

Dario Đorđević je u Srbiji služio kaznu zatvora od 2008. do 2018. zbog ubistva. Posle puštanja na slobodu, kako prenose bečki mediji, prišao je ogranku kavačkog klana i preuzeo vodeću ulogu u Beču.

- Ni u Austriji ovo nije prvi postupak protiv njega, on je u decembru 2022. u Okružnom sudu u Beču osuđen na 11 godina zatvora zbog pljačke 13 kilograma kokaina i 106.000 evra od suprotstavljene kriminalne grupe. Tokom pljačke, jedan pripadnik suprotnog klana je teško povređen - navode oni.