SESTRA SE POTRESNIM REČIMA OPROSTILA OD UBIJENOG STEFANA Jecaji parali nebo, prijatelji neutešni: "Kičma mi je polomljena..."

Sahrana mladog reprezentativca Srbije i MMA borca, Stefana Savića, održana je danas na groblju u Boleču, uz prisustvo porodice, bliskih prijatelja i velikih sportista.

Na hiljade ljudi je došlo danas kako bi ispratile Stefana na večni počinak, mladog sportistu koji je prerano napustio ovaj svet.

foto: Nenad Kostić

- Tragedija nastradalog Stefana je tragedija svih nas. Koliko je Stefan imao dobru dušu vidi se zbog ovolikog broja ljudi na sahrani, kakvu Boleč nije video - rekao je sveštenik i dodao da je Stefan stradao kao i mnogi vitezovi koji su stradali u istim godinama.

Ožalošćeni su donosili cveće i jedno po jedno uplakani palili sveće za sportistu, koji je prerano napustio ovaj svet. Pored neutešnih članova Stefanove porodice koja je održala govor pre nego što je sanduk spušten u raku, kada su u vis pušteni i beli baloni, dok su vijorile zastave Srbije i borilačkog kluba u kom je trenirao, potresnim rečima i sa drhtavim glasom, Stefanova sestra kroz suze je ispričala koliko joj već sada fali brat.

foto: Nenad Kostić

- Faliće mi tvoj poziv, kad me pozoveš da pitaš treba li mi nešto, falićeš mi ti da me zasmejavaš - poručila je sestra, a nakon nje, govor je održao trener MMA borca, istakavši da mu je on bio najbolji učenik:

- Pogledaj ko je sve došao ovde. Ti jesi sin tvog oca i majke, ali si i moj sin, ja ne mogu da iskažem tugu, kičma mi je polomljena, ne znam kako ćemo dalje - s tugom je pričao trener.

Na sahrani je viđen i veliki srpski kik-bokser Rade Opačić.

foto: Nenad Kostić

Bio velika nada

- Žao nam je što moramo da mu kažemo poslednje zbogom. Bio je velika nada sporta, koji je tek počeo da se penje ka vrhu MMA piramide, beležeći velike zasluge i uspehe u ovom sportu - rekao je jedan od njegovih prijatelja.

Da podsetimo, Stefan Savić ubijen je 25. februara posle svađe ispred jednog poznatog beogradskog kluba, nakon čega su ga dvojica muškaraca jurila niz Dobračinu ulicu, da bi ga na kraju sustigli na uglu sa Dunavskom, kada mu je jedan od napadača zadao kobnu ranu.

Bonus video:

00:53 Snimak zverskog ubistva MMA borca Stefana Savića na Dorćolu