"KRIMINALAC JE POGANA REČ, ONI SU NA NEKI NAČIN I UMETNICI" Stručnjaci: Čak i za ovakve policija ima SPECIJALNE METODE lociranja

U regionu se gotovo svakodnevno dešavaju najrazličitija krivična dela, a neke od njih policiji predstavljaju ogroman izazov.

Najnovije vesti iz crne hronike se tiču ubistva mma borca Stefana Savića, ali i spektakularne akcije hapšenja Milinka Brašnjovića.

Blažo Marković, predsednik pokreta „Novi ljudi - nova snaga Srbije“ i Predrag Savić, advokat.

Marković je pričao o koracima koje policija preduzima pri otkrivanju krivičnih dela.

- Prvo se polazi od toga šta su ti kriminalci uradili, pa onda sledi operativni rad. Zato se dešava da neki građanim ničim izazvan bude pozvan na razgovor jer je bio tu u blizini. Dakle, to je operativni posao koji policija čuva u najvećoj tajnosti. Uz to ide i slušanje telefona. To više nije tajna. Međutim, vrlo je bitna snalažljivost inspektora koji su na terenu, važno je da su talentovani za te stvar - započeo je Marković, pa nastavio:

- Kriminalac je pogana reč, ali oni su isto umetnici na neki način, a policajac koji radi na tom slučaju mora da bude veći umetnik od njega. Kriminalac se trudi da sakrije tragove na najkreativnije načine. Ne postoji taj neki začarani krug između kriminalaca i instuticija, iskusni naši policajci odlično znaju taj krug, znaju ko je šta uradio. Imamo mnogo talentovanih policajaca, vrlo su originalni u otkrivanju dela.

Potom se Savić osvrnuo na situaciju u regionu kada pripadnici organizovanog kriminala bivaju "sakriveni", pa je odgonetnuo da njima u tom slučaju novac ne predstavlja preteranu brigu:

- Organizovane kriminalne grupe na našim prostorima su enormno bogate, i kada su u pitanju finansije, to njime ne manjka. Priča se da imaju svakakve skupocenosti, puno para je u opticaju. Da bi se uspelo u takvim akcijama, vrlo je bitna saradnja pod okrljem Interpola i Europola. To se i pokazalo kod poslednjih hapšenja. Međutim, pre toga je potrebna saradnja na nivou policija, tužilaštvo jer za izdavanje poternice je potrebno da sud donese rešenje po kojom se izdaje poternica. Postoji nekoliko odredbi po kojima se reguliše kada je moguće raspisati poternicu.

