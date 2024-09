BIVŠI BELIVUKOV VOJNIK DANAS PONOVO GOVORI O SVIM ZLOČINIMA KLANA: Očekuje se buran dan u Specijalnom sudu

Srđan Lalić, bišvi pripadnik zloglasnog klana Veljka Belivuka i Marka Miljković, koji je odlučio da sklopi sporazum sa tužilaštvom i otkrije sve što zna o zločinima kriminalne grupe u zamenu za 18 godina zatvora, danas bi ponovo trebalo da svedoči pred Specijalnim sudom u Beogradu. Podsetimo, zbog promene sudije, postupak je krenuo iznova i svi optuženi su negirali da su učestvovali u ubistvima, otmicama, trgovini drogom i oružjem i jedno silovanje na stadionu Partizana.

Belivuk i Miljković u sudnici foto: Privatna Arhiva

Tokom prvog suđenja, Lalić je za govornicom proveo najviše vremena od trojice svedoka saradnika. Za više od 50 sati svedočenja, otkrio je da osim iza sedam ubistava za koja su optuženi, klan stoji iza još 17 likvidacija. Među njima su i ubistva za koja su između dva njegova svedočenja optuženi Belivuk i vođa kavačkog klana Radoje Zvicer - ubistva Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u Atini kao i Alana Kožara i Damira Hadžića na Krfu.

- Posle priznanja i deteljnog iskaza o tome kako su namamljeni, oteti, mučeni a potom ubijeni Lazar Vukićević, Milan Ljepoja, Goran Veličković, Zdravko Radojević, Nikola Mitić, Goran Mihajlović i Aleksandar Gligorijević, Lalić je tokom svedočenja, ali i davanja odgovora na pitanja koja su za njega imali članovi sudskog veća, tužioci, advokati ali i sami okrivljeni, otkrio druge zločine za koje tvrdi da iza njih stoje pripadnici ove kriminalne grupe, a koji su nerešeni. Posle opštinog iskaza, svaka njegova tvrdnja se proverava i prve optužnice su već podignute - objašnjava sagovornik Kurira.

Lalić je tada svedočio i da je Marko Miljković "bio je mozak te operacije, za sva ta ubistva, od početka do kraja, on je sve osmislio". U iskazu je naveo i da su tela kasapili a potom mleli i bacali u Dunav, jer su se vodili Miljkovićevom logikom da "nema tela, nema dela". Izjavio je i da je odlučio da postane svedok saradnik zbog "odnosa dela kavačkog klana prema ostalim pripadnicima posle hapšenja".

Inače, njegovo ispitivanje u sudnici bilo je vrlo napeto, pa je sudija više puta morala da reaguje i upozorava optužene. Optuženi i svedok saradnik međusobno su koristili svaku priliku da se vređaju i omalovažavaju. Suđenje je više puta prekidano, a između Lalića i pripadnika klana koji su izvođeni u sudnicu uvek je stajao veliki broj pripadnika zatvorske i sudske straže jer su se u sudnici čak čule i pretnje.

Miljković: Ima da odgovoriš na svako pitanje

Lalić: Preti mi, sudija

Miljković: Ti nemoj da odgovoriš ako se plašiš

Belivuk: Rekao si da smo bili prijatelji, kada smo prestali da budemo?

Lalić: Ne mogu da kažem

Miljković, Belivuk i Lalić foto: Nemanja Nikolić, MUP RS

Tokom jednog ispitivanja Miljković se čak Laliću obratio rečima "ti si mali miš i tako ćeš i da se ponašaš", na šta mu Lalić nije ostao dužan i uzvratio mu je rečima "ja se pitam, ti se ne pitaš".

Miljković: Držiš se ti na koncu, popij vode, vidiš da si pod stresom.

Lalić: Ponovi pitanje, kad pitaš tim drhtavim glasom, ne razumem te.

U sličnom tonu je proteklo i ispitivanje svedoka saradnika, koji im je nekada bio jedan od najbližih saradnika, od strane Veljka Belivuka. Odgovarajući na njegova pitanja, Lalić je rekao da je u početku mislio da mu je "Miljković šofer".

Belivuk: Ko je bio vođa, ja ili Miljković?

Lalić: Vas dvojica ste bili vođe, ali zapitaj se ko je kroio politiku. Dominantnije je bilo Miljkovićevo mišljenje pred hapšenje.

Sudija: Kako to mislite?

Lalić: Vidite i ovde, Miljković vodi odbranu, a ne advokati, svima vodi odbranu. Mogao bi da se zapitaš ko ti je kroio kapu i zašto si sada ovde

Belivuk: Rekao si da neceš da budeš prvi koji napušta grupu. Da li je neko nekada napustio pre hapšenja?

Lalić: Ne mogu da se setim takvog slučaja

Tokom ispitivanja, pokušali su da ga isprovociraju i pitanjima o prihateljima, porodici ali i seksualnoj orijentaciji.

Belivuk: Rekao si da nisi homoseksualac da imaš devojku? A onda pitaš Miljkovića da li se seća kada ste se ljubili?

Lalić: Pitao sam ga da li smo se ljubili, padaš na jeftine trikove

Belivuk: On je bezobrazan

Lalić: Vidim da te to baš žulja

Belivuk: On je ovde izneo tvrdnju da je moj najbolji prijatelj homoseksualac.

Belivuk: Zašto ga mrziš (Marka Miljkovića)?

Lalić: Ne mrzim ga, ne mrzim ni tebe, brate

Belivuk: Ne zovi me bratom.

Svedoka saradina su ispitivali i o njegovom poznanstvu sa odbeglim vođom kavačkog klana Radojem Zvicerom.

Belivuk, Lalić, Zvicer foto: Privatna arhiva, Mup

Miljković: Jel poznaješ Radoja Zvicera?

Lalić: Nismo se videli nikada, intenzivno smo bili u kontaktu, puštao mi je glasovne poruke. To je bio on. I ti i Veljko ste rekli da je on.

Miljković: Da li su te glasovne poruke bile dovoljan dokaz da je to on?

Lalić: Da je to Radoje Zvicer znam i tako što mi je posle pokušaja atentata u Ukrajini slao sliku iz bolnice, sa podignutim palcem i tako što je tražio da mu platim čarter iz Ukrajine i rekao da ce to da kompenzuje kokainom.

Miljković: On vrda i ne može da vrda? Da li po glasu znaš da je on?

Lalić: Ja nisam veštak. Čovek mi slao sliku sa crevom u ustima i podignutim palcem, platio sam mu čarter let.

Pošto pred sudskim većem bude ispitan Lalić, iskaze će dati i svedoci saradnici Bojan Hrvatin i Nikola Spasojević, inače kum Marka Miljkovića.