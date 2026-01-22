Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su A. S. (44) iz okoline ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i telesna povreda.

On se sumnjiči da je sinoć, oko 23 časa, nakon rasprave i fizičkog sukoba na slavi, hicima iz vatrenog oružja naneo lake telesne povrede dvadesetšestogodišnjaku iz Kruševca, u predelu ruke i stomaka. 

Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaOGLASILA SE POLICIJA O PUCNJAVI NA SLAVI U SELU KOD KRUŠEVCA: Ujak lakše povredio sestrića, određeno mu policijsko zadržavanje
viber_image_2024-10-16_11-03-02-715.jpg
HronikaOTKRIVAMO DETALJE KRVAVE SLAVE! UJAK PUCAO U SESTRIĆA IZ PUŠKE: Mladić skočio da zaštiti brata, pa dobio metak!
WhatsApp Image 2025-01-20 at 11.19.31.jpeg
HronikaPUCNJAVA NA SLAVI U KRUŠEVCU: Posvađali se, pa ranio mladića (26)
WhatsApp Image 2025-02-13 at 13.59.56_80c80212.jpg
HronikaDOŠAO PO DUG, A IZ MRAKA DOBIO METAK U GRUDI! Najnoviji detalji pucnjave u Kruševcu, evo šta je sve prethodilo drami ispred kuće osumnjičenog!
1745961785407.jpg