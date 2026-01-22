Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su A. S. (44) iz okoline ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i telesna povreda.

On se sumnjiči da je sinoć, oko 23 časa, nakon rasprave i fizičkog sukoba na slavi, hicima iz vatrenog oružja naneo lake telesne povrede dvadesetšestogodišnjaku iz Kruševca, u predelu ruke i stomaka.

Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.