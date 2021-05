TOMISLAV MOMIROVIĆ: Zašto sam deo Srpske napredne stranke

Najnovije analize iz sektora na čijem sam čelu, sektora građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, pokazale su da građevinarstvo, a naročito velike državne investicije u izgradnji infrastrukture, imaju odlučujući značaj za održavanje makroekonomske stabilnosti države u ovim teškim mesecima kada cela Evropa, ceo svet, grca u krizi izazvanoj pandemijom korone.

Građevinarstvo je glavni motor, glavni pokretač rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije u prvom kvartalu 2021. Ovaj sektor sa sobom ne vuče samo čitav niz građevinskih preduzeća već upošljava i veliki broj radnika različitih profesija, poput inženjera, instalatera, majstora, molera i drugih. Od 1,2 odsto rasta u prvom kvartalu, čitave dve trećine je doprinos građevinarstva. Međugodišnja stopa rasta građevinarstva u tom periodu je 20,3 odsto, a mi očekujemo da u drugom kvartalu taj rast bude 40 odsto. Ovo su istorijski rezultati ako se uporede sa okruženjem, sa zemljama koje čekaju stranu finansijsku pomoć ili turiste da im spasu fiskalnu godinu.

Ako sam nešto naučio u životu, to je da ljude gledam po delima, a ne po rečima. Građani bi prvi primetili laži i to da vladajuća politika, čiji sam deo i ja, ne pokazuje rezultate. Nova Srbija raste pred našim očima, jaka, pametna, vredna, uvažavana u regionu i svetu, a pre svega ponosna. Vratili smo ponos našoj otadžbini i svaki metar auto-puta, svaki metar brze pruge, svaki novi stan za pripadnike snaga bezbednosti ili kilometar kanalizacije ugrađuju se u temelj nove Srbije, koja više nikad neće biti ista kao pre.

I baš ovi rezultati su razlog zašto sam pristupio SNS i zašto smatram da su tamo ljudi od dela, od ispunjenih obećanja i vidljivih rezultata. Prvi među njima predsednik Aleksandar Vučić, koji me je i pozvao da pristupim stranci. I mnogi će sad da me optuže za funkcionersku kampanju, ali ovo je legitimni odgovor na legitimno pitanje. Politika u Srbiji mora da bude časno zanimanje, a ne da vas provlače kroz blato i da očekuju da tamo ostanete sa njima. Nije mi bilo lako boriti se sa svakodnevnim napadima, montažama i izmišljotinama vanparlamentarne opozicije. Skupine ljudi oslobođenih bilo kakve odgovornosti i želje da zastupaju interese svojih birača, često nesvesni ozbiljnosti bavljenja politikom, koju percepiraju kao sredstvo za realizaciju isključivo ličnih ciljeva. Nisam se osvrtao na prvih 100 dana na poziciji ministra, kao ni na manjak strpljenja javnosti. Velike zadatke mi je dao predsednik Srbije Aleksandar Vučić i moj cilj je da Srbija svakim danom bude uspešnija i infrastrukturno modernija zemlja. Nisam ušao u SNS i politiku da bi se samopromovisao, već da završim postavljene zadatke i ispunim zakletvu datu u Skupštini Srbije.

Veliki projekti izgradnje infrastrukture nisu počeli mojim dolaskom na čelo ministarstva, ali je mom timu i meni dato da ih privedemo kraju, i to ne u svoje ime, već u ime i za račun građana Srbije. A ti građani su na prošlim izborima poklonili poverenje politici SNS i ova vlada i svaki njen član moraju pre svega da razmišljaju o ispunjenju tih obećanja. Izgradnja brze pruge Beograd-Budimpešta na deonici od Beograda do Novog Sada, obilaznice oko Beograda, Moravskog koridora, nastavka Koridora 11 do Požege, Novi Beograd - Surčin, projekti u oblasti zaštite životne sredine, pre svega izgradnji fabrika za prečišćavanje otpadnih voda - ovo i još mnogo toga mora da bude završeno. To su projekti od nacionalnog značaja, koji će nemerljivo poboljšati život građana povećanjem plata i temelj su naše snage i probuđene Srbije.

Sad kad smo na pragu pobede nad koronom, ponosan sam što sam na čelu sektora u kome nema nezaposlenih, sektora koji je oslonac ekonomske stabilnosti države, motor razvoja Beograda i cele Srbije. Ponosan sam što sam deo pokreta koji će da preoblikuje Srbiju u modernu državu, lidera u regionu, jer povratak na staro, kad su neuspešni vladali i zamalo doveli zemlju u bankrot, više nije opcija.