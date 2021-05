MINISTAR MOMIROVIĆ O ČUVENOM SNIMKU KOJI JE ZAPALIO INTERNET: Jesam opsovao više puta, ako je to najveći GREH, prihvatam ga!

Gost emisije "Usijanje" na Kurir televiziji je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović.

foto: Kurir

Ministar se osvrnuo i na snimak koji je "zapalio" internet, a u čijem centru pažnje se našao upravo on.

foto: Kurir

"Ja ni tada nisam razgovarao sa radnicima niti ih krivim, već sa menadžmentom partnerskih firmi i nadzorom. Ti ljudi su odgovorni nama kao ministarstvo, oni nama polažu račune i nama ne trebaju obrazloženja ni opravdanja. Radnici nisu krivi, ako ih neko loše organizuje, oni će loše raditi. Ušli smo u žešću polemiku koja nije imala karakter nikakvog ponižavanja. Jesam opsovao više puta, ako je to najveći greh prihvatam ga. Mislim da ih je to motivisalo, jasno sam im stavio do znanja da posao mora da se završi u roku".

foto: Kurir

Kurir.rs

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU