UŽIVO! MINISTAR MOMIROVIĆ U USIJANJU DANA: Vučić je kao kralj Aleksandar, bolji je od Tita

Gost emisije "Usijanje" na Kurir televiziji je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović.

Da li postoje poteškoće sa gradnjom i rokovima na 12 auto-puteva i pet velikih obilaznica koji se trenutno grade u Srbiji? Koje su sličnosti i razlike privatnog biznisa odakle dolazi i državne službe koju sada obavlja? Šta kaže na pohvale, a šta na kritike?

O ovim i mnogim drugim temama govori ministar Momirović.

"Definitivno ne možete ništa da uradite ako ne radite 12 sati šest dana u nedelji, bar na Balkanu. I dalje stojim iza tih reči", počeo je Momirović.

"Ja sam uvek radio mnogo, ali nikad mi se nije desilo da mi se život pretvori u posao kao sada. Zbog toga najviše trpi moja porodica, ali takav je izazov".

"Način na koji se borimo s pandemijom, može da nam služi kao ponos".

"Meni kao Beograđaninu je obilaznica neprijatna tema. Ovaj deo je počeo da se gradi 1991. Nisam želeo da dozvolim da opet prolongiramo rokove. Naterao sam ljude da se maksimalno mobilišu. Bilo je neprijatnih reči, ali nije mi žao, zgazili smo posao".

"Do oktobra 2022. završićemo obilaznicu do Bubanj potoka. Onda ćemo doneti odluku da li ćemo 'spojiti' Bubanj potok i Pančevu, što bi bilo jako skupo i o tome mora da odlučuje državni vrh".

"Da li ljudi osećaju benefite auto-puta Beograd-Čačak? Nisam siguran koliko ljudi mogu to da osete, ali verujem da poštuju jer znaju da to nije došlo preko noći".

"Ovo su istorijske investicije, najveće, računajući i period posle Drugog svetskog rata. Sada se više gradi nego 50-ih godina, to je činjenica".

"Ova vlast na čelu sa predsednikom Vučićem bolje vodi spoljnu politiku od Tita. Za to imam jake argumente".

Ministar se osvrnuo i na snimak koji je "zapalio" internet, a u čijem centru pažnje se našao upravo on.

"Ja ni tada nisam razgovarao sa radnicima, već sa menadžmentom partnerskih firmi i nadzorom. Jesam opsovao, i to prihvatam kao greh. Jasno sam im stavio do znanja da posao mora da se završi u roku".

"Predsednik ne voli da čuje 'Ne mogu'. Ja sam se u tom javnom govoru pomalo žalio i to nije trebalo kao ministar. Mi treba da gazimo posao".

"Infrastruktura decenijama nije građena. Javno smo se obavezali da ih završimo u kratkom roku".

"Problemi su svakodnevni na svim deonicama. Mi danas gradimo najmoderniju prugu u jugoistočnoj Evropi. Možete li da zamislite koliko mi tu imamo problema? Mi ćemo to prevazići i do kraja godine završiti taj posao. Taj projekat će se proučavati na Građevinskom fakultetu narednih decenija".

"Deo od Preljine do Požege je takođe jako zahtevan projekat, sa dva najveća tunela, od 2.800 i 3.000 metara. Pardon, danas su počeli radovi na Fruškogorskom tunelu od 3.300 metara. Ta deonica od Preljine do Požege rasteretiće Čačak. Sada smo tom velikom projektu pridodali još tri mala projekta".

"Auto-putevi su strateški važni, u cilju podizanja ekonomije i dovođenja plata na prosek od 900 evra, ali ne smemo da zanemarimo ni lokalne samouprave. Moramo da pazimo, džabe sve ako kamioni budu prolazili kroz centar Užica, pored vrtića i škola".

"Ja volim da podelim projekte na one o kojima se pričalo decenijama i one o kojima niko nije pričao, jer su to potpuno novi projekti".

"Metro je projekat o kome se priča od 1971, a na kome se apsolutno ništa nije uradilo. Mi se danas pripremamo da krajem godine započnemo radove na depou na Makiškom polju. Prvu liniju ćemo završiti do 2028, a drugu 2030".

"Partneri će nam biti Kinezi i Francuzi. Naš metro će biti izuzetno kvalitetan i racionalan. On mora da bude funkcionalan i brz. Transformisaće način života. Izbacićemo automobile iz centra grada".

"Što se beovoza tiče, izgradićemo deo do Surčina i Obrenovca. Obnovićemo kompozicije jer su ove dotrajale. Beovoz će se ubrzati, a broj linija duplirati ili čak triplirati".

O saradnji sa Anom Brnabić kaže:

"Premijerka je izuzetna žena i moj institucionalni šef. Ona ima izuzetne sposobnosti i političke i operativne. Veliko mi je zadovoljstvo i veliko iskustvo sarađivati sa njom, jer može mnogo da se nauči od predsednice Vlade".

O razlikama između privatnog biznisa i rada u Vladi, kaže:

"Trudim se da radim isto - da radim mnogo, racionalno... Politička struktura je mnogo kompleksniji organizam. Ima razlike, pitanje vrednosti je ključno pitanje, a ono se kod mene nije promenilo".

Momirović je predstavljao iznenađenje kada je postavljen za ministra.

"U ovom poslu, pre svega, neophodno je da bude čvrsti i da jako branite svoje stavove. Nisam tip koji se povlači. I to je predsednik Vučić znao. S druge strane sam i lojalan. Naravno, uz opšte sposobnosti, to me je dovelo na ovu poziciju".

Pre dva meseca predsednik Vučić je bio nezadovoljan aktivnostima ministara vikendom, o tome Momirović kaže:

"Ne znam da li sam imao dva slobodna vikenda otkako sam postao ministar. Zakasnio sam na svoju slavu, na rođendane svoje dece, čak me tada i policija kaznila... Nisam upalio svetla. Morao sam da platim kaznu od 3.000 dinara. To sam objavio na društvenim mrežama da ispromovišem saobraćajnu policiju koja radi ozbiljan posao".

"Moja deca ispaštaju zbog mog posla, što supruga uspeva da izniveliše, ali najveća je čast raditi nešto korisno za svoju zemlju. Ja sam mnogo dobio od ove zemlje i ako zemlja očekuje od mene da joj posvetim godine rada u službi, ja ću to uraditi".

"Ja sam gledao kako političke strukture razaraju privrede. Mislio sam da to tako mora, jer važno je bilo da nema rata i sankcija. A onda se pojavio Aleksandar Vučić. Doneo je fiskalnu konsolidaciju. Onda je prosečna plata bila 17.000, a sada je veća od 40.000. Ja sam se u to zaljubio".

"Vučić je bio ministar sa 27 godina, zbog čega sam ga svojevremeno poredio sa kraljem Aleksandrom".

Mnogi mu zameraju što mnogo hvali predsednika Vučića.

"Ja govorim činjenice. Možda nekada preteram sa epitetima, ali to su činjenice".

