(VIDEO) ZAHAROVA: London krije podatke o Skripaljima da bi manipulisao tim slučajem

"Čak i informacije o odnosima Londona sa OPCW su poverljive. O onome što se tamo dešava saznajemo jedino iz medija. Šta je cilj tih informacija? Sa jedne strane, one nagoveštavaju da London sarađuje sa međunarodnom organizacijom. A to očito znači da se podiže nivo poverenja u ono što govore britanski zvaničnici. Sa druge strane, to su nezvanične informacije koje se mogu dodatno prilagoditi", rekla je ona u intervjuu Vladimiru Solovjevu za prvi kanal državne TV Rusija 1.

Prema njenim rečima, iz curenja informacija u britanske medije saznaje se da su predstavnici OPCW imali pristup Skripaljima.

"A kako su predstavnici OPCW znali ko im je prikazan, ko su stvarno te osobe, da li su oni Skripalji Ili ljudi koji liče na Skripalje?", zapitala je Zaharova.

Bivši dvostruki špijun Sergej Skripalj i njegova ćerka pronađeni su 4. marta bez svesti na klupi u Salsberiju i prebačeni su u bolnicu u kritičnom stanju. Utvrđeno je da su otrovani nervnim agensom "novčok", a Velika Britanija je optužila Rusiju da je umešana u njihovo trovanje, ali za to nije pružila nijedan dokaz.

Rusija je u više navrata saopštila da nema veze sa slučajem Skripalj.

