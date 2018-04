ZASAD NIŠTA OD AMERIČKOG NAPADA NA SIRIJU: Tramp se sastao sa najbližim saradnicima, odlučeno da se nastavi PROCENA SITUACIJE NA TERENU!

Portparolka Bele kuće Sara Sanders rekla je da je Tramp tokom popodneva održao sastanak sa svojim timom o Siriji.

Kako je dodala, "konačna odluka nije doneta", prenosi AP.

"Nastavljamo da procenjujemo obaveštajne podatke i angažovani smo u razgovorima sa našim partnerima i saveznicima", rekla je Sanders.

Tramp će, kako je dodala, kasnije razgovarati sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom i britanskom premijerkom Terezom Mej.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”