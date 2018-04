(VIDEO) POZNATI EKSPERT IZNEO BRUTALNU ANALIZU: Evo zašto SAD smesta treba da se povuče iz Sirije, taj rat se ne može dobiti

On je to izjavio za mrežu MSNBC, komentarišući angažovanje SAD u Siriji.

“Moramo da se vratimo na početak, ovo je američka greška koja je počela pre sedam godina. Sećam se dana kada je Barak Obama rekao da Bašar el Asad mora da ode. Tada sam upitao kako to misli da uradi i gde je politički plan za to“, naveo je Saks.



On je dodao i da je američki predsednik za to “angažovao“ CIA i Saudijsku Arabiju.



“Rezultat je katastrofa koja je stvorila Islamsku državu i druge džihadističke organizacije, a u sve je uvučena i Rusija. Mi kopamo sve dublje, a treba da izađemo odatle, da ne bacamo rakete, da se ne konfrontiramo sa Rusima. Imamo sedam godina katastrofe pod Obamom i sada nastavak pod Trampom“, dodao je Saks.



Prema njegovim rečima, kriza u Siriji je postala “trajno stanje“.



“CIA i Pentagon žele da zadrže Iran i Rusiju van Sirije, ali jednostavno nema načina da se to uradi. Napravili smo rat u Siriji, 500.000 ljudi je ubijeno, 10 miliona je raseljeno... I tada sam rekao i sada kažem, nema načina da se Asad sruši, napraviće se haos. Molim Trampa da beži odatle. To je bio njegov instinkt, to je rekao ranije, ali je ceo establišment, uključujući i medije, govorio da je to neodgovorno. Njegov instinkt da pobegde odatle je bio dobar. Dosta smo štete napravili za ovih sedam godina“, istakao je Saks.

Kurir.rs/rawstory.com

Foto: EPA

Kurir

Autor: Kurir