JEZIV SNIMAK HLADNOKRVNOG NAPADA NA MENHETNU: Pridavio mladića, opljačkao ga i odšetao kao da se ništa nije desilo! (VIDEO)

PRATIO GA DO VRATA

Na snimku se jasno vidi kako napadač ulazi u zgradu za 23-godišnjem Heremijom Luisom, penje se za njim do 2. sprata gde mladić živi, ali produžava do trećeg. Tamo vadi pištolj iz ranca koji je nosio na leđima i spušta se ponovo do Luisa.

Prišao je mladiću sa leđa dok je bio ispred vrata svog stana, i napao ga. Luis kaže da je bio prestravljen i da se molio dok je pokušavao da se suprotstavi naoružanom pljačkašu.

Međutim, napadč ga je uhvatio u poznatu "kragnu" i davio ga dok se nesrećni mladić nije onesvestio na stepenicama. Tada mu je hladnokrvno oteo ranac, telefon i novčanik u kojem je bilo oko 1.000 dolara u kešu, a potom otišao ni ne proverivši da li je onesvešćeni mladić živ.

Komšije su rekle da se ozbiljno plaše za svoju bezbednost nakon ovoga što se desilo Luisu, jer kako kažu, nikada se ništa slično nije dogodilo u ovom kraju Njujorka, u Hamilton Hajsu.

Napadač je na sebi imao belu majicu na kojoj je pisalo "R.I.P Youth", sive pantalone, i naočare za sunce na glavi, a policija i dalje traga za njim.

Foto: YouTube Prtscr / CBS New York

