POTRES NA SAUDIJSKOM TRONU ZBOG UBISTVA NOVINARA KAŠOGIJA: Moćne porodice hoće da UKLONE princa Muhameda, ali čekaju jednu stvar!

Al-Džubeir je takve tvrdnje okarakterisao kao neosnovane uz opasku da ih Rijad u potpunosti odbacuje.

U intervjuu za list Al Šark Al Avsat, Al-Džubeir je rekao i da je Ankara uverila Rijad da turski predsednik "nije mislio na saudijskog prestolonaslednika" kada je rekao da je ubistvo Kašogija naloženo na najvišem nivou saudijske vlasti, prenosi Rojters.

U međuvremenu, tri izvora bliska kraljevskom dvoru u Rijadu navode da bi neki članovi saudijske vladajuće porodice želeli da spreče princa prestolonaslednika Muhameda bin Salmana da postane kralj, prenosi britanska agencija.

Naime, ovi izvori tvrde da desetine prinčeva i rođaka iz moćnih ogranaka porodice Al Saud žele promenu u redu nasleđa na tron, ali da neće ništa preduzeti dok je živ kralj Salman, prestolonaslednikov 82-godišnji otac.



Oni priznaju da će se kraj teško okrenuti protiv svog omiljenog sina, ali razgovaraju o mogućnosti da, posle kraljeve smrti, tron preuzme njegov mlađi brat, princ Ahmed bin Abdulaziz (76), navode isti izvori.



Princ Ahmed bi, kaže jedan od izvora, imao podršku članova porodice, bezbednosnog aparata i nekih zapadnih sila.



Podsetimo, Kašogi, novinar "Vaington posta" saudijskog porekla nestao je nakon što je ušao u konzulat Saudijske Arabije u Istanbulu 2. oktobra. Zvanični Rijad dugo je ćutao o tom slučaju, dok na kraju nije pristao da dozvoli turskim istražiocima da uđu u zgradu konzulata.

Do tada su, smatraju mnogi analitičari i mediji, koji su se pozvali na izvore iz istrage, Saudijci imali dovoljno vremena da počiste sve dokaze. Kada je postalo jasno da Kašogi više nije živ, iz Saudijske Arabije je saopšteno da je on ubijen greškom, prilikom istrage i ispitivanja koje je krenulo u pogrešnom pravcu.



Navodno su sve izvršili saudijski obaveštajci koji su se "odmetnuli", odnosno Rijad tvrdi da o tome ništa nije znao. Oni su uhapšeni ali je ostalo pitanje ko je to naredio. Saudijski tužilac tvrdi da je reč o obaveštajcu koji je vodio "istragu" o Kašogiju, koji je na kraju raskomadan.



Međutim, mnogi u svetu nisu "kupili" tu priču i smatraju od početka da iza svega stoji Bin Salman, koji je već zapao za oko javnosti nakon naloga da se uhapse njegovi suparnici u trci za presto.



Na posletku je i američka CIA zaključila da je princ Muhamed naložio Kašogijevo ubistvo.

