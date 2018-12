OTKUD BRDO STOJKOVIĆA U TUNGUZIJI? Evo šta povezuje Srbina Atanasija i MISTEROZNU EKSPLOZIJU koja je pre 111 godina SPALILA ČITAVU OBLAST U RUSIJI! (VIDEO, FOTO)

🙂Хочешь в Тунгусский заповедник? ⠀ ✨Тайна Тунгусского метеорита манит тебя своей загадочностью? Хочешь увидеть все своими глазами и окунуться в мир неизведанного? Отправляйся в Тунгусский заповедник! Хотя ученые давно занимаются исследованием падения этого метеорита, главные вопросы так и остаются открытыми☄️ ⠀ ✈️Как туда добраться ⠀ Центральная усадьба заповедника находится в посёлке Ванавара. Из Москвы добираться лучше по воздуху, быстрее выйдет, а по цене примерно, как на поезде. Сначала лети в Красноярск, затем оттуда в Ванавару. По железной дороге придется три дня ехать до Красноярска, а там переезжать в аэропорт и лететь в поселок — иначе в него не попасть. ⠀ 🔍Что посмотреть ⠀ 📍Избы Кулика ⠀ Строил их исследователь тунгусского феномена Леонид Кулик. Он был ученым секретарем комитета по метеоритам. Несмотря на очень трудное время, ему удалось получить деньги для исследовательского похода. Эта экспедиция проложила путь к месту падения через глухую тайгу и нашла центр лесного взрыва. ⠀ 📍Водопад «Чургим» ⠀ Стремительными струями он падает с 10-метровой высоты в озерцо, в котором можно искупаться, а вокруг цветные скалы. Поднявшись по склонам вдоль водопада, ты оказываешься в 150-метровом каменном каньоне. По склону вверх идет тропа на гору Каскадная, с которой открывается роскошный вид на долину Чургима. ⠀ 📍Музей под открытым небом ⠀ На кордоне Ядуликан открыт этнографический музей под открытым небом, который знакомит туристов с культурой эвенкийского народа. ⠀ Ну как, хочется увидеть все своими глазами?❤️👍 ⠀ #тунгусскийзаповедник #тунгусскийметеорит #рация #туризм #travel #отдых #экстрим #путешествие #активныйотдых #активныйобразжизни #охота #рыбалка #связь #midland #алансвязь

