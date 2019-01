AMERI ŠPIJUNIRALI SOVJETE, PA NALETELI NA BIBLIJSKO OTKRIĆE: Snimci izašli na videlo posle 70 godina, SAD ih još uvek demantuju (VIDEO)

Zarobljeni su tokom misije USAF-a za izviđanje iz vazduha preko bivše turske i sovjetske granice tokom Hladnog rata. Na fotografijama se može videti čudan predmet koji se probija iz leda, na visini oko 4.700 metara na planini Ararat.

Otkriće je tada CIA nazvala "anomalnija Ararata", ali hrišćani misle da bi to mogli biti ostaci Noeve barke.

Posuda je sadržana u biblijskoj Knjizi Postanja, kroz koju Bog poštedi Noja, njegovu porodicu i ostatak svih životinja na svetu od poplave koja je zahvatila svet. Prema četvrtom stihu osmog poglavlja, nakon poplave, Nojeva arka se spustila na "planinu Ararat".

Tejlor, koji je 2006. dobio deklasifikovanu datoteku CIA-e, detaljno je opisao svoje nalaze u seriji "Misteries“ Amazon Prajma. On je u dokumentarnom filmu iz 2009. godine izjavio: "17. juna 1949. godine avion američkih vazduhoplovnih snaga letio je u tajnoj misiji paralelno sa planinom Ararat na 14.000 stopa.

"Tokom ove misije, snimili su fotografiju ogromne anomalije koja je virila iz leda, i činilo se da oko nje imaju simetrične tačke. Možda su samo pećine, ali to bi moglo biti nešto zanimljivije."

Tejlor je 2006. otkrio da bi fotografije mogle dovesti do odgovora na biblijsku misteriju. "Imam novopronađeni optimizam što se tiče mog stalnog nastojanja da obaveštajna zajednica deklasifikuje neke slike definitivnijeg tipa. Ja to zovem projektom satelitske arheologije" rekao je Tejlor.

"Tvrdim da ako je to ostatak nečega što je napravio čovek i potencijalno brod, onda je to nešto biblijskih razmera", ističe on. Međutim, Obaveštajci otkrivaju da anomalija pokazuje "linearne fasade u ledu na kojima se nalazi nedavno nagomilani led i sneg".

