SESTRE SU U SUZAMA DALE ODOBRENJE DA IM SE BRAT SKINE SA APARATA: Već su uveliko spremale sahranu, kada se ON POJAVIO NA VRATIMA (VIDEO)

Tražila je rođake Alfonsa Beneta, na šta joj je Rozi odgovorila da joj je on brat. Na to je žena s druge strane slušalice rekla da je Alfonso primljen na intenzivnu negu. Rosie je sa sestrom Brendom odmah požurila do bolnice, piše CBS Chicago.

Kada su sestre stigle u bolnicu, rečeno im je da je njihov brat u lošem stanju i da ima cevčicu u ustima. Obe su gledale u čoveka u krevetu kog nisu mogle da prepoznaju pa su rekle da to nije njihov brat dok im je socijalna radnica ponavljala da su pacijenta identifikovali kao Alfonsa Beneta. Bolničko osoblje reklo im je da je čovek došao pretučen i da mu je najviše stradalo lice. Rekli su im gde je pronađen i naglasili su da je bio go.

Njihov brat ranije je imao problema s policijom, nije se često čuo sa sestrama i identifikovali su ga s fotografije koju je uzela policija prije nekog vremena.

Dakle, nisu ga identifikovali preko otisaka pristiju, a stalno su tvrdili da je čovek u bolničkom krevetu Alfonso. Sestre kažu da je čovek komunicirao tako što je podizao ruku, ali nikada nije otvarao oči. Uskoro mu se stanje pogoršalo pa je trebalo odlučiti treba li ga isključiti s aparata ili ne.

Sestre su morale potpisati odobrenje za isključenje i čovek je poslan u hospis. Obe sestre bile su sa svojim navodnim bratom tokom njegovih zadnjih trenutaka. Nakon što je umro, spremali su sprovod i već počeli s biranjem sanduka i dogovorima oko sanduka. U tom trenutku, primile su poziv svoje treće sestre. “Ovo je pravo čudo!” dopiralo je s druge strane slušalice. Naime, Alfonso se pojavio pred vratima jedne od sestara. Čovek u bolnici uopšte nije bio njihov brat i sestre su odlučile o sudbini nepoznatog čoveka.

Kasnije je čovek identifikovan preko otisaka prstiju. Ceo ovaj slučaj preuzela je policija, porodica je angažovala advokata, a novinari CBS-a pokušali su ispitati što se dogodilo u čikaškoj bolnici Mersi. Portparol bolnice tvrdi da su sestre same identifikovale čoveka kao svog brata.

