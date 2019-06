ISTORIJSKIH 20 KORAKA U SLIKAMA! Kim nije skidao osmeh sa lica, Tramp poručio: Mi se volimo i cenimo još od prvog dana! (FOTO, VIDEO)

1 / 18 Foto: EPA

Tramp je Kimu poručio da je ponosan što je prešao preko granice.

"Ovo je veliki dan za svet", rekao je američki predsednik.

foto: EPA

Kim nije krio oduševljenje susretom i smatra da je sastanak iskaz volje da se eliminišu svi "nesrećni događaji iz prošlosti i otvori nova budućnost".

Kazao je da je bio iznenađen kada je dobio poziv za sastanak od predsednika Trampa u subotu.

foto: AP Susan Walsh

Uprkos tome što je Tramp prvobitno planirao da sa Kimom provede samo dva minuta, susret se pretvorio u razgovor koji je trajao duže od pola sata.

foto: EPA

"Prešao sam granicu između dve Koreje, ušao sam u Severnu. To mi je velika čast, napravili smo veliki napredak i započeli jedno prijateljstvo. Ja i Kim smo se susreli, cenimo se i volimo još od prvog dana i to je jako važno. Kad sam postao predsednik SAD-a, između naših zemalja bio je sukob. Sad je to bolje, velika mi je čast, ovo je istorijski trenutak", rekao je Tramp.

foto: AP Susan Walsh

Sastanak u pograničnom selu Panmundžomu predstavlja i neverovatno priznanje autoritarne vlasti Kim Džong-Una od američkog predsednika.

Tramp je izjavio da razmišlja da pozove lidera Severne Koreje u SAD, a moguće i u Belu kuću.

Džared Kušner i Ivanka Tramp foto: AP Susan Walsh

"Odmah bih ga pozvao", rekao je Tramp, na šta se Kim nadovezao rekavši da će mu biti čast da američkog predsednika pozove u severnokorejsku prestonicu Pjongjang "u pravo vreme".

foto: AP Susan Walsh

Tramp i Kim su pre današnjeg sastanka razgovarali u Vijetnamu u februaru, kada nisu postignuti nikakvi napreci po pitanju denuklearizacije Korejskog poluostrva.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: EPA/AP

Kurir