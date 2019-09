PUTINOV AVION KRENUO NEKONTROLISANO DA SE TRESE, A PISTA SE NIJE VIDELA: Pilot o najgorem letu u životu, a posle sletanja je bilo još gore! (VIDEO)

Situacija je bila toliko nezgodna da je moglo da dođe do ozbiljne nesreće.

Fedoruškin se prisetio leta od Moskve do Putinovog rodnog Sankt Peterburga.

"Vreme je, u oba grada, bilo veoma nepovoljno za letenje, vetrovi su duvali sa svih strana. Poleteli smo i na visini od 5-6.000 metara nastupile su neverovatne turbulencije. To su bile turbulencije na vedrom nebu", objasnio je.

Kako je rekao, bio je to najteži let u njegovoj 40-godišnjoj karijeri.

"Autopilot se stalno isključivao, a palica sa volanom je bila ograničena na trećinu obrtaja. Popeli smo se na 9.000 metara i toliko smo se tresli da, da nismo bili zavezani, udarali bismo glavama o plafon aviona", rekao je.

foto: EPA

Ni sletanje nije bilo ništa bolje. Kiša je toliko padala da se pista jedva videla.

"Upravljač aviona smo morali da držimo da stoji mirno, a čak i u uslovima kada sve radi normalno, to je teško, a pomerao se samo za trećinu", prisetio se.

Uprkos svemu, sleteli su bezbedno, ali je pilota čekao novi problem - predsednik Putin ga je pozvao na razgovor.

"Pozvao me je u svoju kancelariju. Pitao me je šta se to dogodilo. Imali smo kraći razgovor, ne mnogo prijatan. Verovatnoća da promašimo pistu bila je 90 odsto, ali nam se to ipak nije dogodilo", dodao je Fedoruškin koji nije precizirao kada se dogodio ovaj incident.

Kurir.rs/Crimerussia.com

Foto: Youtube/EPA

Kurir